37° Festa dea Siaresa a Castenero

Da venerdì 26 maggio a domenica 28 maggio e da venerdì 2 a domenica 4 giugno si svolgerà la 37° Festa dea Siaresa a Castegnero in piazza Mercato con spettacoli, musica, esibizioni di danza, un motogiro, un contest musicale, laboratori/giochi/animazione per giovani e bambini oltre alle degustazioni nello stand gastronomico (aperto tutti giorni a partire dalle 19 per la cena e le domeniche dalle 12.30 anche a pranzo con menù fisso). Per tutta la manifestazione ci sarà la vendita delle ciliegie. Specialità culinarie: piatti a base di ciliegie De. Co. di Castegnero. Domenica 28 si terrà il 5° Motogiro dea Siaresa con tour panoramico dei Colli Berici. Ogni sera previsti spettacoli ed intrattenimenti musicali. Ingresso libero.

MENU' DI CILIEGIE DE. CO. DI CASTEGNERO: risotto alle ciliegie; carrè di maiale con abbraccio di ciliegie e patate al forno; ventaglio di formaggi caprini e vaccini serviti con marmellata di ciliegie; dolci alle ciliegie. Vini al calice: Tai Rosso - Pinot Grigio.

INFORMARZIONI ED AGGIORNAMENTI: www.festadeasiaresa.com. Il programma standard potrebbe subire delle variazioni. Per approfondimenti vedi anche: "Festa dea Siaresa 2016".

(nella foto le ciliegie De.Co. di Castegnero con lo sfondo del paese)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDì 26 MAGGIO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata Latina con Frankye d.j. e "Millennium Dance Academy".

SABATO 27 MAGGIO

ore 15: Esposizione e classificazione delle ciliegie di Castegnero

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Premiazioni delle ciliegie nelle 3 categorie "Bella", "Buona e "Bella più Buona"

ore 21.30: "Prima Asta dea Siaresa" con "Serata Country" insieme a Luka e Nike.

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 9: 5° Motogiro dea Siaresa per i Colli Berici con un percorso di 80 chilometri - Ritrovo alle 9 con iscrizioni in piazza Mercato a Castenero e partenza alle 9.30 - Alle 13 è previsto il pranzo alla "Festa dea Siaresa"

ore 12.30: Apertura stand gastronomico aperto con menù fisso

ore 16: Laboratori creativi, truccabimbi e giochi per bambini in collaborazione con la biblioteca comunale

ore 18.30: Happy Hour con animazione

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di ballo liscio con orchestra e spettacolo di ballo

VENERDI' 2 GIUGNO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con concerto

SABATO 3 GIUGNO

ore 19: 2° Contest Musicale "Siaresa in Sound" - Progetto per valorizzare le voci giovanili residenti e non nel comune di Castegnero, con opportunità per cantautori e musicisti non professionisti - Per iscriversi al concorso consultare pagina facebook Festa dea Siaresa

DOMENICA 4 GIUNO

ore 12.30: Apertura stand gastronomico aperto con menù fisso

alle 16: Animazione per i giovani

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di ballo liscio con orchestra e con lo show di danza

(nella foto in alto i ciliegi in fiore a Castegnero)

