ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 8 e domenica 9 luglio e da venerdì 14 a lunedì 17 luglio si svolgerà la 320° Antica Sagra del Carmine a Sorio di Gambellara in piazza Madrea Teresa di Calcutta con spettacoli, intrattenimenti di orchestre per ballo liscio, concerti, luna park per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinarie: fritture di pesce - gnocco fritto - dolce "Brasadelo". Servizio al tavolo. Ingresso libero. Vedi anche: "Antica Sagra del Carmine 2016".

MENU': grigliate miste (costicine, salsicce e pancetta) - baccalà con polenta - fritture di pesce - porchetta con fagioli o patate al forno - gnocco fritto - wurstel e patate fritte - pasticcio con baccalà - primi piatti con gnocchi, bigoli e maccheroni al ragù di carne o di anitra; il dolce tipico di Sorio e Gambellara "Brasadelo" (ciambella fatta di frolla) - gelati - vini locali, come il Recioto di Gambellara, birre alla spina e bevande analcoliche.

PROMOZIONE SALTAFILA. Entro le ore 16 di ogni giorno si potrà prenotare la propria cena on line sul sito www.sagrasorio.it/saltafila/, pagando con carta di credito e presentando il proprio codice di acquisto con sconti del 10 % per ordini superiori a 25 euro.

INFORMAZIONI: 346.2890651 - info@sagrasorio.it - www.sagrasorio.it - www.facebook.com/comitatosorio/

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 8 LUGLIO

Ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 - Ballo lisco con l'orchestra "Greta e Las Vegas Band"

DOMENICA 9 LUGLIO

Ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 - Musica dal vivo con "Projectcover" dei Pooh con il gruppo "Punto & Kapo" - Official Tribute Band Pooh

VENERDI’ 14 LUGLIO

Ore 18: "Moon Light Party" con cocktail e dj set

Ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 - Evento a sorpresa!

SABATO 15 LUGLIO

Ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 - Ballo liscio con l'orchestra "Savio Group"

DOMENICA 16 LUGLIO - Madonna del Carmine - Santa Maria del Carmelo

Ore 10:00 - Santa Messa con processione della Madonna del Carmelo

Ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico

Ore 20:00 - Dimostrazione della scuola di ballo "Beverly Dance Studio"

Ore 21:00 - Ballo liscio con l'orchestra "Alberto e I Murales"

LUNEDI’ 17 LUGLIO - 320° Sagrin del Carmine

Ore 18:00 - Apertura Stand Gastronomico

Ore 21:00 - Ballo liscio con l'orchestra "Michele e Michele dei Parioli"

Ore 23:00 - Spettacolo Pirotecnico

ELENCO SAGRE