32° Festa Campestre a Monte di Malo

Anche quest’anno, come da tradizione, si terrà la consueta festa campestre in localià Cima a Monte di Malo.

La particolarità di questa festa sta nel fatto che non si svolge in un piazzale o in un campo sportivo attrezzato ma bensì in una radura tra i boschi e lontano circa 4 Km dal centro del paese.



E’ una festa addattissima per le famiglie con i figli che trovano un ambiente tranquillo, sicuro e sereno, ideale per passare una giornata spensierata.



Il programma

Venerdì 27 luglio

Ore 19: Apertura stand gastronomico con specialità Panini "Onti"

Ore 21: Cima Green Sound 2018 Dj Marco Festa ed Elia Filippi Location Unica tutta da Vivere e da ballare .



Sabato 28 Luglio

Ore 18: Apertura stand gastronomico.

Ore 21: concerto musicale dal vivo Italian MUSE Tribute Band a seguire la migliore musica con Dj.



Domenica 29 luglio



Ore 8.00 Partenza dalla Cima : Camminata delle CROCI DEL FEO 14km di passeggiata naturalistica con due ristori.

Ore 8,00 Percorso in Mountain-Bike con partenza dal piazzale della Chiesa.

Ore 12: Apertura stand gastronomico

A seguire ci saranno:

Partenza percorso Trekking con guida a cura del gruppo Priaboniano

Ore 15,00 CACCIA AL TESORO DELLA CIMA

ore 17,30 Santa Messa al Capitello della Cima

ORE 18.00 La scuola Materna presenta i giochi di fine anno.

ore 18,45 Spaca le Pignate e poi



Per info :0445/589753