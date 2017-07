TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da martedì 12 a lunedì 25 settembre è in programma la 30° Festa del Bacalà alla Vicentina a Sandrigo. Saranno attivi gli stand gastronomici, nei quali si potrà gustare il classico Bacalà alla Vicentina con polenta oppure i piatti a base di Bacalà, come i Bigoli al Torcio di Limena con il Bacalà, gli Gnocchi di Posina al Bacalà, gli Gnocchi con la Zucca e il Bacalà ed il Risotto al Bacalà con il riso di Grumolo delle Abbadesse. Novità 2017: Bacalà senza glutine per i celiaci; "Fish & Chips" con il merluzzo croccante per i bambini; formaggi, polenta e sopressa berica al posto del baccalà. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Sandrigo, il comune di Sandrigo e la Venerabile Confraternità del Bacalà, che celebrerà i suoi 30 anni di vita. Vedi anche: "Festa del Bacalà 2016".

SPETTACOLI - ESIBIZIONI - MERCATINI - VISITE GUIDATE. Ogni sera verrà accompagnata da musica dal vivo, spettacoli e cabaret oltre ad una mostra d'auto d'epoca a Villa Trissino. Si terrà il 2° Festival di Sandrigo con concerti, dj set ed esibizioni di ballo. In programma diverse iniziative per i più piccoli con letture animate e laboratori ludici. Durante i giorni della manifestazione verranno organizzate anche visite guidate alle ville e agli oratori del territorio di Sandrigo oltre a mercatini di artigianato e prodotti tipici locali.

BACALA' ALLA VICENTINA. E' riconosciuto fra i 5 alimenti della tradizione italiana nel circuito Euro FIR, finanziato dall’Unione Europea nel 2009.

VENERABILE CONFRATERNITA DEL BACALA'. Nata nel 1987 a Sandrigo su iniziativa dell’avvocato Michele Benetazzo per difendere la buona cucina locale, la Confraternita in questi trent'anni ha lavorato per recuperare e riportare in auge il piatto della tradizione culinaria veneta, che altrimenti rischiava di scomparire. Ha incentivato lo studio per codificare una ricetta ufficiale e per raccogliere le testimonianze di una tradizione che affonda le sue radici nel quindicesimo secolo e che vede nel naufragio di Pietro Querini la sua origine.

GIORNATE ITALO-NORVEGESI. La Confraternita ha promosso gli abbinamenti più indicati con il vino e gli altri prodotti tipici per accompagnare il bacalà alla vicentina; instaurato rapporti con altre Confraternite italiane e promosso le “Giornate Italo-Norvegesi” che si tengono a Sandrigo ogni due anni. Proprio quest'anno, come tutti gli anni dispari, le Giornate Italo-Norvegesi animeranno la Festa del Bacalà, con una nutrita presenza di pescatori e commercianti di merluzzo provenienti direttamente dal paese scandinavo.

NOVITA' 2017. Due serate aggiuntive - il martedì ed il mercoledì della seconda settimana – durante le quali verrà proposto il Bacalà all'Anconetana, che sarà servito a fianco di quello alla Vicentina, sempre presente in menù, ed una sera dedicata alla Lofoten Fiskesuppe, la famosa zuppa di pesce norvegese, preparata dai pescatori di Røst, l'isola norvegese dell'arcipelago delle Lofoten gemellata con Sandrigo. Qui si pesca il merluzzo che dopo essere stato essiccato al gelido vento del nord diventa stoccafisso. Secondo la ricetta ufficiale della Confraternita del Bacalà, proposta in tutti i ristoranti del Circuito del Bacalà alla Vicentina, solo stoccafisso di primissima qualità può essere impiegato per prepararlo.

FRANCOBOLLO SUL BACALA'. Sempre durante la festa di settembre ci sarà anche un secondo annullo speciale - dopo quello di marzo - del francobollo dedicato al Bacalà alla Vicentina. Il piatto della tradizione vicentina, che compare su un francobollo da 0.95 euro, è il primo valore bollato dedicato ad una ricetta tipica della tradizione italiana.

ORARI DI APERTURA STAND GASTRONOMICI: da venerdì 15 a lunedì 25 settembre dalle ore 19 (escluso lunedì 18 settembre chiuso); sabato e domenica aperto anche a pranzo dalle ore 11.30. E' sempre disponibile un primo piatto senza Bacalà e un’alternativa al piatto di Bacalà alla Vicentina.

CONTATTI: Pro Loco Sandrigo - 0444.658148 - 340.1377383 - info@prolocosandrigo.it – www.baccalaallavicentina.it.

PROGRAMMMA DELLA MANIFESTAZIONE (in via di definizione)

Martedi’ 12 settembre

Ore 20.30 - piazza Santi Filippo e Giacomo: Gran Galà del Baccalà - Solo su prenotazione entro il 2 settembre - Posti già esauriti - Sono aperte le liste di attesa - Info e prezzi: 0444.658148.

Giovedì 14 settembre - Opening Festival di Sandrigo

Venerdì 15 Settembre

Dalle ore 18.30 alle 20.30: piazza Garibaldi - Laboratorio Artistico ad ingresso gratuito Ore 19.00 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. "Lo Stoccafisso nelle sue varianti: mantecato con crostini" - Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta e altre specialità.

Ore 21 – piazza Garibaldi: Spettacolo di musica da definire - A seguire balli di gruppo.

Sabato 16 Settembre

Ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di "Bigoi al torcio con Baccalà alla Vicentina" e Baccalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità. Dimostrazione dal vivo della preparazione dei "bigoi col torcio" a cura della Confraternita dei "Bigoi al Torcio" di Limena

Ore 21: piazza Garibaldi: Concerto di musica da definire

Domenica 17 Settembre

ore 11: Arrivo e mostra delle auto d’Epoca a Villa Trissino Omis

Dalle 14.00 alle 20.00 – Villa Sesso Schiavo: "Bacco&Baccalà – WineExperience inside" in collaborazione con l’A.I.S. Veneto. Degustazione di vini bianchi, rossi e bollicine con degustazioni libere

Ore 18: Concerto in acustico a definire

Ore 11.30 e ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di Bigoi al torcio con Bacalà alla Vicentina e Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità. Dimostrazione dal vivo della preparazione dei "bigoi col torcio" a cura della Confraternita dei "Bigoi al Torcio" di Limena Ore 21: piazza Garibaldi - Spettacolo musicale da definire

Giovedì 21 Settembre

Ore 19 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione "Gnocchi di Posina al Bacalà" e Baccalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità. Dimostrazione dal vivo della preparazione di gnocchi a cura della Pro Loco di Posina

Ore 21 – piazza Garibaldi: Musica Live da definire

Venerdì 22 Settembre

Ore 19 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di Baccalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità - Degustazione avannotti fritti in collaborazione con la Pro Loco di Bolzano Vicentino

Ore 21: piazza Garibaldi: Spettacolo musicale da definire

Sabato 23 Settembre

Ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di Baccalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Ore 21: piazza Garibaldi: Spettacolo musicale da definire

Domenica 24 Settembre

Ore 10.30 - Alzabandiera con inni nazionali per la presenza della delegazione norvegese dell’isola di Rost, gemellato con Sandrigo - A seguire esibizione con "Schola dei Tamburi" di Conegliano Veneto e Sbandieratori della Partita a Scacchi di Marostica - Rievocazione storica dell’incontro tra il Doge Foscari e il Capitano Pietro Querini con la consegna degli stoccafissi; cerimonia di investitura della Confraternita del Baccalà; sfilata delle Confraternite Enogastronomiche e dei Baccalà Club

Ore 11.30 e ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di Bacalà alla Vicentina ed altre specialità Ore 18: Esibizione sportiva Ore 21: piazza Garibaldi: Musica Live con concerto per la chiusura del "Festival del Bacalà"

Lunedì 25 Settembre

Ore 19.00 sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici. Degustazione di Risotto di Grumolo delle Abbadesse al Baccalà. Baccalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

MOSTRE E MERCATI:

ORATORIO TRISSINO: Mostra di pittura con la "Scuola di Pittura" di Sandrigo

VILLA SESSO SCHIAVO: Visite Guidate per gruppi (solo su prenotazione – info@villasessoschiavo.it)

MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO LOCALE E GASTRONOMICO nelle vie del centro storico di Sandrigo: sabato 16 e 23 settembre (17.30-22) / domenica 17 e 24 settembre (10.30-21).

VILLA TRISSINO OMIS: Mostra d'auto d'epoca - domenica 17 settembre

PIAZZA MATTEOTTI: Dimostrazione dei mestieri antichi con la "Corte Rurale Veneta - sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 10 alle 20

