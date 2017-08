3° Montepiano in Festa a Lastebasse

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto ci sarà la 3° edizione di "Montepiano in Festa" nella contrada di Montepiano a Lastebasse con intrattenimenti musicali, spettacoli, giochi ed animazione per bambini, mercatini di prodotti agricoli e artigianali, mostre, escursioni e stand enogastronomico aperto ogni giorno (alle 15 mercoledì e alle 11.30 giovedì). Durante la manifestazione ci sarà per le vie del paese la mostra fotografica "La Vallle Com'era". Ingresso libero. Vedi anche: "Montepiano in Festa 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

MERCOLEDI' 9 AGOSTO

ore 15: "Siamo Piccoli Artisti di Strada" - Attività per bambini con "I CreAttivi"

ore 15: Apertura mostra "100 Anni di Radio" all'ex-caseificio + Apertura stand enogastronomico con lo chef Davide Venturini

ore 18: Premiazione delle creazioni dei bambini

ore 21: Proiezione del film "Il Fiume che Cammina" - Pastori erranti sotto le stelle dall'Adriatico al Lagorai - Regia di Alberto Pattini, che interverrà durante la serata

ore 22: Musica Rock con il gruppo al femminile "Lady Rock" - Canzoni dagli anni '70 ad oggi

GIOVEDI' 10 AGOSTO

ore 9: Apertura "Mercatini di prodotti agricoli e artigianali"

ore 10: Santa Messa alla Chiesetta di Montepiano

ore 11: Bimbi a passeggio con il calesse insieme alle "Amazzoni dell'Apocalisse

ore 11.30: Apertura stand enogastronomico con lo chef Davide Venturini

ore 14: Giochi per bambini con "I CreAttivi"

ore 15.30: Yoga e Qi-Gong - Esercizi gratuiti per riequilibrare le energie fisiche, emozionali e spirituali

ore 16: Intrattenimento con balli popolari dei "Ballincontrà"

ore 21: Proiezione del film "Il Fiume che Cammina" - Pastori erranti sotto le stelle dall'Adriatico al Lagorai - Regia di Alberto Pattini, che interverrà durante la serata

ore 22: Musica Folk lcon il complesso "Mc Nando Double" - Canzoni dall'Irlanda e dalla Scozia con suoni magici ed evocativi

