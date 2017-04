3° Festa della Famiglia a Castegnero

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 7 maggio dalle 16 alle 19 torna la Terza edizione della FESTA DELLA FAMIGLIA organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Castegnero e quest'anno anche con il gradito patrocinio della Provincia di Vicenza. Le realta' social-educative del nostro territorio e la Biblioteca Comunale di Castegnero vi aspettano per trascorrere un pomeriggio piacevole con attivita' interamente gratuite per bambini fino ai 12 anni. Per tutto il pomeriggio si terrà "Book Crossing" con l'iniziativa "Porta un Libro Prendi un Libro" a cura della biblioteca per bambini e ragazzi: si potrà portare un libro da scambiare con un buono per sceglierne uno di diverso. *Bar Baita Aperto *Merenda gustosa Gratuita *Frittelle di fiorella Info: Chiara 347.1049204.

