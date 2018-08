3° Beermile

Estate nuova, nuova corsa...birra in fresca!!!



Apriamo le iscrizioni della terza edizione della Beermile ai Mistrorighi di Chiampo!

Visto il successo della seconda edizione confermiamo il percorso di gara con solo due giri da 400 metri ciascuno, al termine di ogni giro vi attendera' una gustosissima e freschissima birra da assaporare, ma non con calma, bensì nel minor tempo possibile! Solo il piu' veloce di ogni batteria, infatti, si aggiudicherà l'ambito premio!

Che la vostra gara sia una festa!

Costumi da bagno o travestimenti vari saranno molto graditi come ogni altra cosa che possa rendere la vostra corsa più memorabile!!!

Vi invitiamo a iscrivervi contattandoci al nostro indirizzo email beermile2018@gmail.com

oppure al nostro numero

3407143425

indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico.

Il costo dell'iscrizione e di 5 euro.

Vi ricordiamo che la gara é aperta a tutti, sia uomini che donne, basta essere maggiorenni, quindi vi aspettiamo numerosi e fantasiosi!!!