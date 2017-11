Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre è in programma la 28° Festa del Radicchio di Asigliano Veneto con musica dal vivo, spettacoli e degustazioni al Palaradicchio (Palasport) nello stand enogastronomico aperto ogni sera dalle 18.30/19 (domenica anche a pranzo dalle 12.30) con piatti e speiacialità a base di radicchio rosso. Domenica 10 dicembre alle 12.30 è in programma solo su prenotazione una degustazione speciale a pranzo con 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi e dessert oltre ad acqua e vino oltre ad un menù per bambini con primo e secondo.Ingresso libero. Vedi anche: "Festa del Radicchio 2016".

SPECIALITA' CULINARIE: risotto al radicchio di Asigliano - pane al radicchio - birra al radicchio rosso (Rossa Vicentina) - sbrisolona al radicchio e nocciole - strudel con marmellata al radicchio - panettone al radicchio.

MENU'. A libera scelta dai primi ai secondi fino ai dolci: pasta al pomodoro - salame ai ferri con polenta - insalata al radicchio. Bevande: prosecco in bottiglia azienda agricola La Pria; vino alla spina rosso/rabosello/prosecco; birra rossa vicentina al radicchio in bottiglia - bionda alla spina - acqua naturale e gassata - bibite in lattina coca cola/fanta/thè pesca-limone - caffè e ammazzacaffè.

RADICCHIO DI ASIGLIANO VENETO DE.CO. La raccolta del radicchio rosso a maturazione precoce, media e medio tardiva ha inizio nel mese di ottobre e si protrae fino a dicembre inoltrato: in particolare quello raccolto nel mese di novembre è quello meglio conservabile e quindi reperibile sui mercati ortofrutticoli fino a tutto marzo. Da circa 3 anni il Radicchio Rosso di Asigliano De.Co. (denominazione comunale riconosciuta 2 anni fa) viene presentato con successo al Salone del Gusto di Torino.

PROGRAMMA MUSICALE DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 7 dicembre - ore 21: Shary Band

Venerdì 8 dicembre - ore 21: I Soliti - Tribute Band Vasco Rossi

Sabato 9 dicembre - ore 21: I Falsi D'Autore

Domenica 10 dicembre - ore 21: The Dusty Saddle Boys

