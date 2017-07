27° Festa del Villeggiante a Stoccareddo di Gallio nel "paese dei Baù"

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio, sabato 29 e domenica 30 luglio, da venerdì 4 a domenica 6 agosto si terrà la "Festa del Villeggiante 2017" al Palatenda di Stoccareddo di Gallio, conosciuto come il paese dei "Baù", con tre fine settimane di concerti, serate danzanti, eventi sportivi, escursioni, lotteria e stand gastronomico aperto tutte le sere. Specialità culinarie locali: primi piatti con bigoli e gnocchi - grigliate miste con costine e salsicce - bacalà e polenta - fritture di pesce - sopressa e formaggio - dolci artigianali. Previste 8 serate musicali, di cui 6 di ballo liscio con orchestra, un concerto live e un evento per giovani. Lunedì 14 agosto gran finale con i fuochi d'artificio a Gallio in piazza Italia. Ingresso libero. Vedi anche: "Festa del Villeggiante 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 21 LUGLIO

ore 15: Inizio del 5° Torneo di Calcio a 5 - Memorial Nicola Baù

ore 21: Musica dal vivo con il gruppo "Chernoband"

SABATO 22 LUGLIO

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Marco e I Niagara"

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Ilenia e I Festival"

SABATO 29 LUGLIO

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Marco e Il Clan"

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Luca e Silvia"

VENERDI' 4 AGOSTO

ore 19: Cena degli Alpini + Canti Popolari

ore 21: Serata Musicale Giovani

SABATO 5 AGOSTO

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Omar Codazzi"

DOMENICA 6 AGOSTO

ore 9: Camminata organizzata sui luoghi della Grande Guerra con "Guide Altopiano"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Maurizio Medeo"

ore 23: Estrazione della "Lotteria del Villeggiante 2017" con ricca sottoscrizione a premi

LUNEDI' 14 AGOSTO

ore 21: "Mega Tombolata del Villeggiante"

ore 23: Spettacolo pirotecnico a Gallio in piazza Italia (in caso di maltempo l'evento sarà rinviato a martedì 15 agosto)

