TUTTE LE SAGRE E LE MANIFESTAZIONI DI ARSIERO

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 20 agosto e da mercoledì 23 a venerdì 25 agosto si terrà la 27° Festa del Gnoco de Patata ad Arsiero presso il Palazzetto dello Sport in via Nazioni Unite con musica dal vivo di orchestre e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (giovedì e venerdì anche a pranzo dalle 12). Specialità della casa: "Gnocchi di patata fatti a mano" con vari tipi di salse dal ragù al pomodoro fino al burro e salvia oltre alle classiche grigliate miste di carne con costicine e salsicce o al tipico baccalà con polenta. Nelle passate edizioni sono state utilizzate oltre 15 quintali di patate per 200 mila gnocchi, sfiorando la quota di 4 mila piatti serviti.

GNOCCO DI PATATA PIU' LUNGO D'ITALIA. Alla manifestazione spetta il prestigioso record del "Gnoco de Patata" più lungo d'Italia con 381,75 metri, stabilito il 21 agosto 2016. Domenica 20 agosto alle 17 in piazza Alessandro Rossi ad Arsiero verrà tentato il nuovo primato dello "Gnocco più lungo" versi i 400 metri: dopo la preparazione e la misurazione del grande filone di pasta di farina e patate saranno fatti gli gnocchi con vari sughi e serviti al pubblico presenti, Ingresso libero. Vedi anche; "Festa del Gnoco de Patata 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Domenica 20 agosto - Festa Popolare in Piazza e Festa delle Associazioni Arsieresi

ore 15: Diretta radiofonica da piazza F. Rossi con "Radio Vicenza"

ore 15.30: Musica, divertimento con truccabimbi e intrattenimento con Minni e Topolino

ore 16: Sfida di giochi popolari tra i Bar di Arsiero

ore 17: Inizio preparazione del "Gnoco de Patata più lungo d'Italia"

ore 18: Misurazione del "Gnoco de Patata"

ore 19: Degustazione "Gnoco de Patata" in piazza

Mercoledì 23 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Luca e Silvia Band"

Giovedì 24 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Silvia Urbani"

Venerdì 25 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Sergio Bevilacqua e Le Melodie"

ELENCO SAGRE

Gallery