Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si svolgerà la 251° Sagra di San Marco a Cassola presso la Parrocchia di San Marco Evangelista in piazza Aldo Moro 7 con intrattenimenti musicali, una camminata, una pedalata, una mostra di auto storiche, la lotteria, la pesca di beneficenza (aperta ogni sera dalle 18) e degustazioni tipiche nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 19 alle 22 - nei festivi anche a pranzo dalle 12 alle 14). Specialità culinarie: gnocchi con vari tipi di salsa, bistecca di puledro, braciola di maiale, costine di maiale, frittura di pesce, wurstel. Menù alternativi con sopressa e prosciutto crudo come piatti freddi. Contorni: formaggio, fagioli e patate fritte. Per informazioni: www.parrocchiasanmarco-cassola.org.

PROGRAMMA DELLA SAGRA:

Venerdì 21 aprile - ore 21: Concerto del gruppo "Good Mama" (Tributo a Vasco Rossi e Ligabue)

Sabato 22 aprile - ore 21: Concerto del complesso "The Soul Fingers"

Domenica 23 aprile

Dalle 9 alle 18: Mostra Macchine d'Epoca Lancia Delta e Fiat 500

ore 14.30: 2° Corsa Bici Senza Copertoni

ore 16: Spettacolo del Mago Gian con animazione per bambini

ore 21: Serata Musicale con gli "Abba Show"

Lunedì 24 aprile

ore 19: Menù Speciale "Carne allo Spiedo" con patate o fagioli e bibita/birra (solo su prenotazione) - Costo: 12 euro

ore 21: Serata con il "Diavolo e l'Acqua Santa"

Martedì 25 aprile - SAN MARCO

ore 8.30: 15° Camminata Paesana

ore 11.30: Santa Messa in onore di San Marco sotto il Palatenda

ore 12:30: Pranzo di San Marco

ore 13.30: Musica con il Complesso Bandistico San Marco

ore 15: Gioco "L'Albero della Cuccagna"

ore 16: "Pompieropoli" - Manifestazione per bambini con i pompieri

ore 21: Serata Musicale con il "Duophonic" (pianoforte e voce)

ore 22.30: Estrazione della Lotteria

ore 23: Gran finale con i fuochi d'artificio

