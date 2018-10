22° Festa Del Mais Marano: rievocazione storica della raccolta

GIOVEDI 4/10

19:00 Inaugurazione

20:00 Apertura Stand Gastronomico Mais Marano don le musiche di

Sette Note Swing Bang



VENERDI 5/10 orario apertura 18:00-23:00

mattino Ragazzi di prima media in visita itinerante guidata sul Mais

Marano al Mulino Zambon e alle aziende agricole

19:00 Apertura Stand Gastronomico con Polenta di Mais Marano e

Pesce



SABATO 6/10 orario apertura 9:00-23:00

Dalle 9:30 alle 12:00 Workshop dedicati agli studenti degli istituti superiori

12:00 Apertura Stand Gastronomici

16:00 Spettacolo per le Famiglie

16:30 convegno:"Mais tipici,mais locali-storia e pregi"

Relatori:Marco Sartore (presidente coop Mais Marano)

Rita Radaelli (ricercatrice presso l?Istituto di Maiscoltura

CREA di Bergamo)

Antonio Rottignoni (presidente dell'Associazione Mais Spinato

di Gandino)

19:00 Apertura Stand Gastronomico



DOMENICA 7/10 orario apertura 9:00-23:00

9:30 La Valigia Dei Ricordi presenta:

Sfilata Rievocazione Storica e Festa della Raccolta

accompagnati da trattori e carri d'epoca

11:00 S.Messa

12:00 Apertura Stand Gastronomico che funzionerà fino a sera

inoltrata

15:00 Laboratorio "Dalla Panocia alla Farina" a cura de La Valigia

dei Ricordi

16:00 Premiazione 1° concorso fotografico regionale

"Enore Marini": LA NATURA PER L'ACQUA



EVENTI COLLATERALI

-46° Mostra Artigianato dell'Alto Vicentino

-Mostra fotografica (dal 4 al 7 ottobre) LA NATURA PER L'ACQUA

-Area Bambini dedicata ai famosissimi mattoncini danesi,

con esposizione di set e laboratori, il tutto per presentare il main

event del 13/14 ottobre MARANBRICK2018

-Hollywood Schio (il Locale Giusto per imparare e andare a ballare)

presenta Animazioni-Esibizioni con i Migliori Maestri di Latino,

Tango Argentino, Country, Liscio, Kizomba, Boogie Woogie,

Zumba...



LE MANIFESTAZIONI SONO AD INGRESSO LIBERO E AL COPERTO

PER INFO: 380 2519355(FLAVIO)-335 8446635(MARCO)