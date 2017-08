218° Triduo di Grancona: musica, moda, cabaret e degustazioni nella Val Liona

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 24 a martedì 29 agosto si svolgerà il 218° Triduo di Grancona nella Val Liona sui Colli Berici con spettacoli, intrattenimenti musicali di orchestre e band, esibizioni di ballo, una sfilata di moda, pesca di beneficenza, escursioni, luna park per bambini e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Ampio parcheggio. Ingresso libero. Vedi anche: "Triduo di Grancona 2017".

MENU'. Specialità culinarie beriche: gnocchi/bigoli al ragù o al pomodoro - grigliate miste di carne con costicine e salsicce - fritture di pesce - baccalà alla vicentina con polenta - dolci artigianali. Giovedì 24 agosto ci saranno "panini onti". Non mancheranno vini locali, birre alla spina e bibite.

SPETTACOLI. Previste 6 serate: tre di liscio, una di cabaret, una di moda e un doppio live all'inaugurazione. Tutti gli show saranno al coperto sotto al tendone e garantiti anche in caso di maltempo. Pista da ballo in acciaio per i balli.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 24 agosto - Serata Giovani

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: panini onti e birre

ore 21: Musica dal vivo con "5Th Avenue" (funky music) + "The Best of AC/DC Forever" (tribute band)

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21: Sfilata di Moda con i negozi "Baby Shop" (abiti bambini), "I Giacometti" (abiti moda), "Palasposi" (abiti da sposa e da sposo), "Mr. Young" (abbigliamento uomo e donna) e "Segretissimo" (intimo) - La scuola di ballo "New Armony Dance" animerà la serata - Presenta Gioia Martinelli di Radio Stella FM.

Sabato 26 agosto

ore 18: Camminata di Nordic Walking tra i colli e borghi di Grancona con l'Associazione "Passi nel Suono" sezione di Lonigo - Ritrovo e partenza dall'area camper di Grancona con durata di 2 ore (disponibilità di bastoncini) - Info: 349.2528055

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 20: Esibizione di danza del ventre con la scuola "Lokum Bellydance"

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Luca e Silvia Band"

Domenica 27 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 20: Esibizione di danze sportive a cura della scuola "New Harmony Dance"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra spettacolo "D'Animos Band"

Lunedì 28 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.30: Serata di cabaret "Ridendo e Scherzando" con i nuovi sketch di Jani e Alby, accompagnati dalle canzoni di Ciccio Corona

Martedì 29 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21: Serata danzante con l'orchestra spettacolo "I Sabia"

ore 24: Grande Spettacolo Pirotecnico "Lune Magiche Nel Cielo" con nuovi effetti speciali - A seguire ancora musica e divertimento

