"21° Keese Fest" a Roana: festa del formaggio con mercatino dei prodotti tipici

Domenica 20 agosto dalle 12 alle 23 è in programma in piazza Santa Giustina a Roana il 21° Keese Fest, festa del formaggio dedicata ai prodotti caseari con mercatino dell'artigianato e dell'agro-alimentare (9-19), laboratori didattici, stand gastronomici aperti pranzo dalle 12 fino alle 15 e a cena dalle 19 alle 22 con i piatti tipici dell'Altopiano e il formaggio Asiago DOP. L'eventi sarà un'occasione da non perdere anche per gli appassionati di linguistica, che potranno ascoltare l'antica lingua cimbra, ancora parlata dagli abitanti. Ingresso libero. Vedi anche: "Keese Fest 2016".

CUCINA & MERCATINO. La cucina del Palatenda proporrà un menù a base di formaggio a mezzogiorno e alla sera. Il "Keese Fest" si presenta come un percorso itinerante tra i sapori dei prodotti tipici tra formaggi, salumi e le bellezze dell'artigianato locale.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 9-19 - Piazza Santa Giustina: Mercatino tradizionale "Keese Fest" dell'agro alimentare e dell'artigianato

ore 12 - Palatenda di Roana: Stand gastronomico con pietanze a base di formaggio

ore 19 - Palatenda di Roana: Stand gastronomico con pietanze a base di formaggio

ore 21: Serata musicale

