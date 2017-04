177° Sagra delle Palme e Festa del Fanciullo a Isola Vicentina

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 7 a martedì 11 aprile si terrà la 177° Sagra delle Palme e la Festa del Fanciullo ad Isola Vicentina nel parco di Villa Cerchiari in via Veneto 6 con intrattenimenti musicali, luna park per bambini e degustazioni nello stand gastronomico (aperto tutte le sere dalle 19 alle 22 tranne lunedì 10 aprile e domenica 9 aprile anche a pranzo dalle 11 alle 14). Specialità culinarie: polenta e baccalà; polenta e musso; bruschette; panini con wurstel; patatine fritte. Come bevande ci sarà la birra artigianale in boccale oltre ad acqua e vino locale alla spina. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDì 7 APRILE

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Musicale con dj set by Albert One

SABATO 8 APRILE

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Musicale con i "Babata" insieme alle barzellette di Gianni Jani Bedin

DOMENICA 9 APRILE

ore 11: Apertura stand gastronomico

ore 12: Pranzo con menù fisso

ore 15.30: Sfilata di Moda

ore 17.30: Pomeriggio Musicale i "Gruppo Tiro"

ore 19: Apertura stand gastronomico

MARTEDI' 11 APRILE - FESTA DEL FANCIULLO

ore 14: Giostre a metà prezzo nel "Luna Park" della sagra

ore 19: Apertura stand gastronomico

ELENCO SAGRE