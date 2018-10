17° Country Tour 2018 - Costozza di Longare

Grande ritorno del Country Tour a Costozza di Longare alla autunnale sagra di San Michele Festa dei pioppini e dei sapori dei Berici. Grande tendone riscaldato e mega pista in acciaio a ns disposizione. Ingresso libero e super stand gastronomico. Vi aspettiamo in massa. Non è ancora giunto il momento di chiuderci nei locali!

Insieme in consolle, ancora una volta, i magici Tre Caballeros