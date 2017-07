ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a lunedì 24 luglio si svolgerà la 162° Festa Votiva di San Giuseppe a Mossano con intrattenimenti musicali di dj set, concerti, esibizioni di ballo, raduno di vespe e lambrette, pesca di beneficenza, giochi per bambini, pizzeria con forno a legna e stand gastronomico aperti tutte le sere dalle 19 (domenica anche a pranzo dalle 12).

Molte le specialità culinarie della cucina con la pasta fatta in casa per i primi piatti (bigoli, gnocchi, maccheroni con vari tipi di salse), mozzarella di bufala per le pizze, grigliate miste, salsicce, contorni di stagione, patate fritte, dolci artigianali, vini e birre alla spina. Presente anche un'Area Giovani con enoteca. Ampio parcheggio sotto le scuole elementari. Pista da ballo in acciaio. L'evento si terrà pure in caso di maltempo. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 21 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forno a legna (aperta fino alle 1)

ore 21: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

ore 22: "Music to Tortuga" - Dj set Reggaeton by Betsy in Area Giovani

Sabato 22 luglio

ore 7:30 - 10:00 - 20:00: Orari Sante Messe

ore 19: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forno a legna (aperta fino alle 1)

ore 20: Esibizione di ballo con la scuola "Millenium Dance"

ore 21: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

ore 22: "Music to Tortuga" - Tropical House con dj set in Area Giovani

Domenica 23 luglio

ore 7:30 - 10:00 - 20:00: Orari Sante Messe

ore 9: Raduno Vespa e Lambretta con motogiro per Mossano

ore 12: Apertura stand gastronomico

ore 16.30: Animazione e giochi per bambini con l'Associazione "Noi"

ore 18: Concerto "San Giuseppe"

ore 19: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forno a legna (aperta fino alle 1)

ore 21: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

ore 22: "Music to Tortuga" - Funky Revival & Expo Remember con dj set in Area Giovani

Lunedì 24 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forno a legna (aperta fino alle 1)

ore 21: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

ore 22: Serata Musicale con dj set in Area Giovani

