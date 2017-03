16° O-Live: festa dell'olio extravergine d'oliva a Barbarano Vicentino

Sabato 1 e domenica 2 aprile il comune di Barbarano Vicentino organizza la 16° edizione di "O-Live", la festa tradizionale dell'olio extravergine di oliva, in piazza Roma. Barbarano è conosciuta come città dell'olio e del vino nel cuore dei Colli Berici. Previste molte attività, pane fresco inzuppato nell'olio, stand di prodotti tipici, mercatini, una mostra fotografica e spettacoli. Dal 1 al 30 aprile numerosi ristoranti e locali dell'area berica nel basso vicentino parteciperanno alla rassegna enogastronomica "Olio Dop in Tavola" con pranzi, cene e degustazioni a base di olio di oliva extravergine. I vari ristoratori utilizzeranno ed esporrano l'olio extravergine di oilva DOP dei Colli Berici. Inoltre durante il "Mese dell'Olio" la Biblioteca di Barbarano propone due iniziative: il corso di cucina dagli antipasti ai dolci, utilizzando l'olio dei Colli Berici con lo chef Mattia Carraro (dal 27 marzo in due serate) e il corso di pizza-focacce-pane e olio d'oliva con Erika Bergamin (dal 17 aprile in quattro serate): iscrizioni ai corsi al numero 0444.776061. Per informazioni: Ufficio Turistico Barbarano 0444.788335.

Il programma della manifestazione:

SABATO 1 APRILE

In Mattinata - Oliveto Sperimentale di Nanto: Potatura dell'Olivo a cura della Pro Loco Nanto (per informazioni ed iscrizioni 0444.638188)

Ore 20.45 - Teatro Berico: Spettacolo di cabaret con Giusy Zenere, nota conduttrice televisiva e speaker radiofonica, vincitrice del concorso di barzellette nel programma "La Sai L'Ultima" su Canale 5 nel 1996 (ingressso gratuito)

DOMENICA 2 APRILE

Ore 8: Partenze per la camminata guidata "I Profumi dell’Olio" con percorso di 7 chilometri tra gli uliveti dei Colli (max 350 persone) - Durata di 3 ore - Contributo di 2 euro - Prenotazione obbligatoria al numero 0444.788335 o alla e-mail: ufficioturistico@comune.barbarano-vicentino.vi.it

Dalle ore 8 alle 20 - Piazza Roma: Mercatino di Prodotti Tipici e Biologici - Punto informativo e degustazione olio - Mostra fotografica "Berici Vivi" - Giochi della Tradizione

Ore 10 - Teatro Berico: Convegno-Intervista "L'Olio Fra la Gastronomia e lo Sport" con l'attore Cino Tortorella e il campione di rally Franco Cunico - A seguire premiazione del concorso dell’olio

Ore 12: Pranzo presso lo stand della Pro Colli Berici con un ottimo menù

Nel Pomeriggio: visite guidate al frantoio e al Palazzo Canonici e musica dal vivo in piazza

Per tutta la giornata: presenza di stand dedicata ai prodotti a base di olio a partire dai prodotti gastronomici fino ad arrivare ai prodotti per la salute ed il corpo.

