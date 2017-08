12° Festa al Parco: pic-nic all'aperto e laboratori creativi a Sovizzo

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 27 agosto Associazione Progetto Giulia organizza la 12° Festa al Parco nel giardino dell'ex scuola materna di Sovizzo in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Previsto pic-nic all'aperto, laboratori creativi, merenda per i bambini nel pomeriggio, estrazione della lotteria e lancio dei palloncini. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia con programma invariato. L'evento è organizzato dal Gruppo Scout di Sovizzo con il patrocinio del comune.

