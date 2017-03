112° Festa di San Giuseppe-19° Festa della Quaglia allo Spiedo a Villaganzerla

Da venerdì 17 marzo a domenica 2 aprile si terrà la 112ª Festa di San Giuseppe e la 19ª Festa della Quaglia allo Spiedo a Villaganzerla di Castegnero con intrattenimenti musicali insieme alle migliori orchestre, gruppi di ballo, spettacoli, luna park, pesca di beneficenza e un ricco stand gastronomico (venerdì dalle 19 alle 22; sabato e domenica dalle 18.30 alle 22.30). Specialità: quaglia allo spiedo oltre allo spezzatino di musso e le lasagne con sugo di quaglia. Novità 2017: risotto di quaglia solo al venerdì. Durante la manfestazione funzioneranno stand socio-unitari e commerciali, bar, enoteca, panineria, sorbetteria, servizio pasticceria con dolci. Ogni giorno alle 21 sono previste serate danzanti o spettacoli. La sagra si svolgerà in una grande tensostruttura pavimentata e riscaldata con una pista da ballo in acciaio di 500 metri quadri. Per ulteriori informazioni: festadisangiuseppe@libero.it - 339.6196851. Ingresso libero.

Il programma musicale della manifestazione:

Venerdì 17 Marzo - ore 21: Serata danzante con l'Orchestra Sorriso

Sabato 18 Marzo

ore 18: "Legami di Terra e Colori" - Approfondimento sull’emigrazione degli italiani oltre i confini e mostra ragazzi del corso di acquarello Organizzato da Fanny Cristina Rigon e Assessorato alla Cultura di Castegnero

ore 21: Serata danzante con l'Orchestra Lara Agostini

Domenica 19 Marzo

ore 12.30: Pranzo Comunitario - Momento Conviviale aperto a tutta la comunità (prenotazioni presso il Palatenda e/o al 333.6927108 Michela - 380.3476055 Lino - ore pasti - entro il 16 marzo)

ore 15: Proseguimento mostra ragazzi del corso di acquarello

ore 16: Festa del Papà - Saggio dei bambini della Scuola Materna San Giuseppe di Villaganzerla

ore 21: Serata danzante con l'Orchestra Renzo Biondi

Venerdì24 Marzo: Spettacolo di cabaret con "Marco & Pippo"

Sabato 25 Marzo: Serata danzante con l'Orchestra D'Animos Band

Domenica 26 Marzo

ore 12.30: Pranzo del Donatore

ore 16: "Zumba Party"

ore 19:Serata Latina "Todo se Baila" con lo stage di Rueda de Casino con Daniel Mena di Achè del Caribe (ore 19) e lo stage di bachata dominicana con Wendy ed Erica (ore 21)

Mercoledì 29 Marzo - ore 20: 6° Cena & Solidarietà-19ª Serata Enogastronomica al Desco di San Giuseppe denominata "Magna e Tasi: A tavola coi sapori e i ricordi de stì ani" in collaborazione con il ristoratore dell’area berica Trattoria Alla Vecia Priara. Durante la serata premiazioni dei vini partecipanti al concorso enologico “Simposio Vini Veneti”. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza (Prenotazioni presso il ristoratore, presso il palatenda e 339.6196851 entro il 25 Marzo).

Giovedì 30 Marzo - ore 20.30 - Oratorio San Michele Arcangelo di Villaganzerla: Presentazione del libro "La Grande Guerra della Povera Gente" con testi e illustrazioni di Galliano Rosset insieme al curatore Nico Veladiano. Durante l'incontro verranno proiettate le immagini del libro create interamente dall’autore stesso. L'evento è in collaborazione con la Pro Loco di Castegnero

Venerdì 31 Marzo: Serata danzante con l'Orchestra Checco e la B Band

Sabato 1 Aprile - 10° Festival Country

ore 9: GOTO GIRO - Giro nelle Aziende Vinicole dei Colli Berici.(Prenotazioni al 349.768306 Nike)

ore 10: 7° Trofeo “STARS & STRIPES” - Gare di ballo country F.I.D.S.

ore 15: Dj set

Dalle 17 alle 22: Stage di ballo con i maestri Valentina (ore 17), Igor Pasini (ore 19) e Alessanro Boer (ore 21)

Dalle 17 alle 22: Musica Live con Stefano e Alice (ore 17) e "Black Cadillac" (ore 21)

ore 21: Maratona dei Dj con Wolf, Silvano, Stive, West, Eros, Luka, Howdy, Nike, Fox, Vivi, Luca, Bina e Luke

Domenica 2 Aprile:

ore 9: Prima Tappa Campionato Sagre "Mini Motor Show" 1/8 WRC Extreme

ore 10: Qualificazioni partecipanti

ore 13: Gare di Mini Motor

ore 18: Show di danza sportiva della scuola "Time To Dance Studio" di Torri di Quartesolo dei tecnici Santin Paolo e Chanaà Elisa

ore 21: Serata danzante con l'Orchestra Marco e I Niagara

ore 23:15: Estrazione Lotteria San Giuseppe 2017

