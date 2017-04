PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile è in programma la 110° Sagra dell'Ottava di Pasqua e Festa della Porchetta a Monteviale nella zona adiacente al campo sportivo "A. Marini" in via Falcone con intrattenimenti musicali, spettacoli, attività per bambini e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera a cena dalle 18 e a pranzo nei giorni festivi dalle 12). Specialità culinarie: "Porchetta di Monteviale" dal 1980 e "Patata Totò e Peppino". Menù: bigoli e gnocchi al ragù, all'anitra e burro e salvia; "polletto"; grigliata mista; costine; salsicce; pizze; patatine fritte; fagioli; funghi trifolati; polenta; "panini onti"; hot dog; piatti freddi con sopressa e formaggio; dolci frittelle. Vini: prosecco, cabernet, rabosello. Birra: bionda e rossa (0,3 litri). Bevande: fanta, coca cola, thè limone/pesca; acqua naturale/frizzante; spritz; caffè; caffè corretto. Previste la cena tirolese (sabato) fino ad esaurimento e la cena spagnola (lunedì) solo su prenotazione. Quattro le serate musicali: concerto e dj set (venerdì), latino-americano (sabato), liscio (domenica) e rock (lunedì). La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monteviale. Ampio parcheggio. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 0444.950156 - www.prolocomonteviale.it - prolocomonteviale@gmail.com.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 21 APRILE

ore 18: Apertura stand gastronomico

ore 18.30: Musica dal vivo con il concerto del gruppo "The Kings Cats"

ore 21: Serata Giovani con Dj Enrico Happiness e DJ El Malanga

SABATO 22 APRILE

ore 15: Apertura Area Bar con "panini onti", patatine fritte e frittelle

ore 16.30: Pomeriggio Fitness con animazione ed esibizioni "Fit Emotion" e "Crossfit"

ore 18: Cena Tirolese (stinco, crauti e birra) fino ad esaurimento scorte - In alternativa il menù della sagra

ore 21: Serata Latino-Americana con l'animazione e esibizione della scuola di ballo "Millennium Dance", dj set by Silvano e percussioni live di Roberto Sabroso - Durante la serata ci sarà anche un mini stage di bachata con i maestri Franco e Pamela di "Kizomba Vicenza"

DOMENICA 23 APRILE

ore 12: Apertura stand gastronomico

ore 15: Apertura Area Bar con "panini onti", patatine fritte e frittelle

ore 16: Pomeriggio Bambini e Ragazzi con giochi ed animazione insieme a "Bimbi In Gioco" - Artisti di strada e Bolle di Sapone

ore 18: Spettacolo "Circo In Valigia"

ore 18: Apertura stand gastronomico con il menù della sagra

ore 21: Serata Liscio con le canzoni di Andrea

LUNEDI' 24 APRILE

ore 18: Cena Spagnola (Paella Carne/Pesce e Sangria) solo su prenotazione entro domenica 23 aprile - In alternatva il menù della sagra

ore 21: Serata Rock con musica dal vivo insieme al gruppo "The Growing Trees"

MARTEDI' 25 APRILE

ore 10.30: Santa Messa presso la chiesa parrocchiale

ore 11.30: Onore ai Caduti con intervento del sindaco e consegna del diploma di fedeltà all'A.N.C.R.

ore 12: Pranzo Gruppo Anziani e Combattenti solo su prenotazione

ELENCO SAGRE