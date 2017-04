10° VIeNI in Villa: oltre 200 vini in degustazione ad Isola Vicentina

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 21 maggio dalle 10 alle 19 è in programma il 10° VIeNI in Villa: Vigne, Uomini e Cantine, la rassegna vinicola con oltre 40 vignaioli da 11 regioni italiane e anche dalla Slovenia per più di 200 vini in degustazione presso il parco di Villa Cerchiari ad Isola Vicentina in via Cerchiari 22. La manifestazione si completerà con la fruizione di proposte gastronomiche elaborate in una creativa “fucina dei sapori”, ispirata dal territorio locale. Le qualità uniche offerte da diverse aree viticole saranno proposte attraverso il racconto degli stessi produttori, che hanno scelto di fare emergere le diversità di un territorio, ora seguendo strade abbandonate da tempo, ora percorrendo nuovi sentieri dettati dalla propria sensibilità. L’obiettivo è quello di recuperare il senso più autentico del legame tra vino e territorio. Un legame profondo che nasce dal rispetto per la terra e si alimenta della passione di chi la coltiva traducendosi in prodotti unici, espressioni autentiche delle potenzialità di un territorio e del carattere del vignaiolo. L'evento è organizzato da Vitis e dall'Associazione Pro Isola. Costo: 15 euro intero - 12 euro ridotto (soci Pro Isola e soci FIS). Per informazioni ed aggiornamenti: marcodt.vitis@alice.it - www.vitisblog.it. Vedi anche: "VIeNI in Villa 2015".

(nella foto in alto le degustazioni dei vini per "VIeNI in Villa" a Villa Cerchiari di Isola Vicentina)

Elenco definitivo dei vignaioli presenti all’edizione 2017:

Alessandro Fanti – Trentino / Alessio Bigagnoli – Veneto – Bardolino / Alla Costiera – Filippo Gamba – Veneto – Colli Euganei /

Andrea Picchioni – Lombardia – Oltrepò Pavese / Ansitz Dornach – Patrick Uccelli – Alto Adige – Bassa Atesina /

Antolini – Veneto – Valpolicella / Balter – Trentino / Bisi – Lombardia – Oltrepò Pavese / Bele Casel – Veneto – Colline Asolane /

Borgo delle Oche – Friuli – Valle del Tagliamento / Camossi – Lombardia – Franciacorta /

Cascina Melognis – Piemonte – Colline Saluzzesi / Castello di Ripa d’Orcia – Toscana – Val d’Orcia /

Cirotto – Veneto – Colline Asolane / Clara Marcelli – Marche / Daniele Portinari – Veneto – Colli Berici /

Davide Vignato – Veneto – Gambellara / De Bacco – Veneto – Feltre / Del Rebene – Veneto – Colli Berici /

Didier Gerbelle – Valle d’Aosta / Ferdinando Principiano – Piemonte – Langhe / Giuliano Micheletti – Trentino /

I Canevisti – Veneto – Breganze / Il Carpino – Friuli – Collio / Marco Buvoli L’Opificio del Pinot Nero - Veneto - Prelessini Vicentini /

Marcus – Marco Sambin – Veneto – Colli Euganei / Marino Abate – Sicilia / Mattia Filippi – Trentino /

Paltrinieri – Emilia – Sorbara / Pialli – Veneto – Colli Berici / Raìna – Umbria – Montefalco / Redondèl – Trentino – Piana Rotaliana /

Stefano Milanesi – Lombardia – Oltrepò Pavese / Štemberger – Slovenia – Carso Sloveno / Tenuta Maraveja – Veneto – Colli Berici /

Tenuta Santa Lucia – Romagna / Tercic – Friuli-Venezia Giulia – Collio / Togni-Rebaioli – Lombardia – Valle Camonica /

Vercesi del Castellazzo – Lombardia – Oltrepò Pavese / Vettori – Veneto – Conegliano-Valdobbiadene /

Vigna Lenuzza – Friuli – Colli Orientali / Weinhof Kobler – Alto Adige – Bassa Atesina

(nella foto alcuni vini in degustazione nelle precedenti edizioni di "VIeNI in Villa")

