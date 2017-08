ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 26 e domenica 27 agosto dalle 7 alle 21 si terrà la 1° Festa del Cacciatore e della Montagna a Valli del Pasubio in Malga Prà nei pressi del Rifugio Balasso. Durante la manifestazione si potrà provare il tiro dinamico e il tiro con la fionda per i più piccoli. Saranno ospiti i chioccolatori. Dalle 7 di mattina in poi sarà aperto lo stand gastronomico con la "Cucina Tipica del Cacciatore". Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 26 e domenica 27 agosto

ore 6: Apertura campo di addestramento cani su quaglia senza sparo

ore 7: Apertura stand gastronomico con "Cucina Tpica del Cacciatore"

ore 17: Estrazione Lotteria - 1° Premio Carabina Sabatti

ELENCO SAGRE

Gallery