Sagra santa caterina di tretto

Occasione in cui la comunità festeggia qui a Santa Caterina del Tretto a Schio con la tradizionale Sagra del Carmine.

Assieme alle tradizionali manifestazioni liturgiche, l’immancabile Processione e la S. Messa animata dal Coro, tanti altri momenti per festeggiare insieme!

Ricco stand gastronomico, pesca di beneficenza, mostra artistica.

Intrattenimento per i bambini Domenica.