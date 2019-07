Sagra san Teobaldo a Sossano

Dal 5 al 9 luglio la tradizionale Sagra di san Teobaldo a Mossano

Sagra di San Teobaldo a Sossano presso Villa Gazzetta in via Roma 69 con spettacoli, musica dal vivo, esibizioni di ballo e danza, eventi sportivi, fuochi d'artificio, pesca di beneficenza, parco divertimenti per bambini e stand gastronomico con bar aperto ogni sera dalle 19.

Grande pista da ballo in acciaio.

Parco divertimenti e ricca pesca di beneficenza.

Street food dalle ore 19.

Chiusura dei festeggiamenti con grande spettacolo di fontane danzanti!!

C’è un fantastico team di professionisti ristoratori nella nostra sagra paesana annuale di San Teobaldo in quel di Sossano.

Tutte le sere fino a martedì prossimo capitanate dall’instancabile Cristian Florio di Ristorante Arena di Lonigo itinerante per rendere prestigio al nostro paese.

Tutto il programma qui:

Gallery