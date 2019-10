Sagra Poenta e Bacalà a Thiene

A fine ottobre a Thiene da più di 50 anni si svolge la Sagra della Poenta e Bacalà. La storica manifestazione, diventata un appuntamento fisso nel periodo autunnale, celebra il Bacalà alla Vicentina, uno dei piatti tipici locali a base di stoccafisso e accompagnato dalla polenta.

Un week end per veri intenditori di buona cucina, un’opportunità davvero prelibata per i palati più fini, un’occasione unica per tutti coloro che non resistono ai piccoli piaceri della gola insomma, un week end davvero da non perdere!

Anche quest’anno nella tensostruttura della centralissima Piazza Chilesotti la Sagra Poenta e Bacalà si svolge l’evento autunnale che sparge nell’aria thienese il particolare profumo del bacalà alla vicentina, organizzato dalla Pro Loco Thiene.

La gastronomia è cultura e questa è un’iniziativa importante che promuove la tradizione del territorio.55^ SAGRA POENTA E BACALA' - da venerdì 25 a lunedì 28 ottobre 2019

La manifestazione si aprirà venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 con l’elegante Gran Galà del Baccalà, proposto in collaborazione con la Compagnia del Baccalà di Thiene.

La degustazione e l’asporto saranno sempre possibili dalle 10.00 alle 21.00 dei giorni di sabato e domenica; al lunedì dalle 10.00 alle 13.00 sarà attivo solo il servizio di asporto.

La novità di quest’edizione è la possibilità offerta al pubblico di degustare anche il piatto, anch’esso tradizionale, dei Bigoli co’ l’Arna.

La storia del Bacalà a Thiene non ha un inizio, ma solo una piacevole continuazione che dal 1432, anno in cui il veneziano Pietro Querini portò alla sua terra natia gli stoccafissi di Røst (isola norvegese), ha conquistato la popolazione vicentina.

degustazione e distribuzione Polenta e Baccalà

orari: dalle 20.30 alle 23.00 di venerdì 25 ottobre (Cena di Gala)

dalle 10.00 alle 22.00 di sabato 26 e domenica 27 ottobre (degustazione e distribuzione)

dalle 10.00 alle 14.00 di lunedì 28 ottobre (distribuzione)

Per maggiori info:

0445 369544