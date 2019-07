Sagra di San Gaetano a Thiene: specialità panini onti con patatine

Sagra di San Gaetano a Thiene

La Festa di San Gaetano costituisce un appuntamento importante non solo per la Comunità della Conca, ma per l’intera città e il territorio. Ogni anno si ripetono con successo i festeggiamenti che coinvolgono numerose persone non solo nei momenti religiosi ma anche nella consueta sagra estiva, con musica da ballo e un nutrito programma musicale, un saporitissimo stand gastronomico, una ricca pesca di beneficenza e anche appuntamenti sportivi.

Programma qui:

RICCO STAND GASTRONOMICO E BALLO LISCIO

Storia

Il santo, che nacque a Vicenza nel 1480, si laureò in giurisprudenza all’università di Padova e morì a Napoli il 7 agosto 1547, apparteneva alla nobile famiglia Thiene, che fu proprietaria del palazzo Thiene-Cornaggia in Conca. La vita collettiva del quartiere gravita ancora oggi intorno alla chiesa di S.Girolamo e S.Gaetano, fatta dificare verso la metà del ‘400 dai nobili Thiene accanto alla splendida villa. Una cappella gentilizia che diventò presto la chiesa del borgo, con all’interno un altare dedicato a S.Gaetano, il Santo della Provvidenza, così chiamato per aver dedicato la sua vita ai sofferenti, ai poveri e ai diseredati.

Nella chiesetta oratorio del 1470 intitolata a San Girolamo e a San Gaetano, attorno alla quale si è sviluppata la comunità parrocchiale della Conca, all’inizio del XVIII secolo sono stati eretti 2 altari in pietra di Vicenza. Quello di sinistra contiene una pala raffigurante i Santi Gaetano e Valentino attribuita ad Antonio De Pieri. Questa tela è stata riprodotta in affresco nel 1933 da Giovanni Capovin sul capitello progettato da Giovanni Rossi e collocato all’incrocio di via Dei Quartieri con via San Gaetano.