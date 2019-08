Sagra di S. Libera a Malo: specialità spiedo di quaglie

Parrocchia di Malo, ProMalo e Campo Malo, in occasione dell'annuale sagra di Santa Libera, presentano:

LA SAGRA DI MALO 5 - 6 - 7 - 8 Settembre

4 giorni di divertimento, buon cibo e musica per grandi e piccini!

Carne alla Griglia, Gnocchi, Patatine e piatti per palati più raffinati, Dolci, Buon Vino e tanto altro ancora!

Stand Gastronomico

Piatto A, Piatto B, o Piatto C? Gnocchi, Panino caldo o Piatto baby? Lasciatevi soddisfare dai nostri cuochi provetti!

Ristorantino

Per i palati più raffinati proponiamo qui alcuni piatti come paella o baccalà

Enoteca

Bianco o Rosso? Fermo o Frizzante? Proponiamo un'ampia scelta di vini tra cui scegliere da degustare mangiando o solo per il piacere di farlo!

Pesca di Beneficenza

1€: 1 Biglietto, 10€: 10 Biglietti! Tentate la fortuna, si vince sempre e poi, é per una buona causa!

Aperibrolo

Venite a provare la nostra selezione di cocktail creati appositamente per voi.

Per quattro giorni in ZONA MERCATO (vicino alle Piscine) abbiamo il piacere di offrirvi uno spettacolo unico in ogni suo genere!

LA SAGRA DI MALO

PROGRAMMAZIONE:

✪ Giovedì 05 Settembre

> Jovanotte LIVE!

✪ Venerdì 06 Settembre

> Vipers - Queen Tribute LIVE!

✪ Sabato 07 Settembre

> Iron Mais LIVE!

✪ Domenica 08 Settembre

> NEW JERSEY - Bon Jovi Tribute LIVE!

Immancabile, la chiusura con spettacolo pirotecnico!

✪ FOOD & DRINK:

Per tutte le serate attivi:

Area Gastronomica con molte gustosissime novità!

Enoteca

Pesca di Beneficenza

✪ LOCATION:

Via Molinetto

36034 Malo (VI)

MENU