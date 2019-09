Sagra di Colzè 2019

Anche quest'anno rinnoviamo l'invito alla meravigliosa Sagra di Colzè!

SPECIALITA' OSSI DE MASCIO E GALLETTO ALLA BRACE!!



PROGRAMMA:



GIOVEDI' 26:

-L'Area Giovani darà il Via alle danze con DJ LUCA NICOLIN (dance e karaoke)



VENERDI' 27:

-Serata COUNTRY con LUKA e NIKE

-Area giovani: DJ IEIE (commercial house)



SABATO 28:

-Esibizione di ballo con la Scuola UNIVERSO DANZA

-Serata con l'ORCHESTRA CHIARA & MAGIC MUSIC

-Area giovani: DJ GIANNI B (anni 90 e non solo)



DOMENICA 29:

-Animazione per bambini con "DIMA"

-RADUNO VESPE E GIRO SUI COLLI BERICI

-SERATA LATINA con la SCUOLA SALSAMERIKA DANCE COMPANY

-Area giovani: SIXTY SEVENTY BAND (cover band italiane)



LUNEDI' 30 SETTEMBRE:

-Spettacolo di DANZE LATINE e standard presentate da TIME TO DANCE STUDIO

-SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA RENZO BIONDI

-Area giovani: Party di chiusura con DJ IEIE e Paol1 voce (commercial e reggaeton)



Saranno presenti espositori di artigianato e l'immancabile e ricca Pesca di beneficienza!



Apertura stand gastronomico ore 18.30, tranne Domenica alle ore 18.00.



Nel volantino potete consultare il programma di tutte le serate, per qualsiasi informazione potete scriverci su Facebook alla pagina "Sagra di Colzè - Festa del Ringraziamento".



NON MANCATE, VI ASPETTIAMO!