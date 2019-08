Sagra del sedano di Rubbio: specialità pasticcio con sedano e speck

Torna la Sagra del Sedano di Rubbio dal 6 all'8 settembre 2019.

Nella frazione di Conco (VI) per questo fine settimana i profumi dei prodotti locali pervaderanno l'aria e in particolare quello del sedano, eccellenza del territorio.

Durante tutta la manifestazione aperitivi, cocktail e piatti a base di sedano.

Dal 6 Settembre inizia la Sagra Sedano Bianco di Rubbio, prodotto De.Co. Sabato 7 si possono ammirare ai campi sportivi, le numerose auto che parteciperanno al 4° Rubbio Rally Domenica 8 si celebrerà la Natività di Maria Bambina e si terrá la 32^ mostra del Sedano di Rubbio. Tutte le sere funzionerà uno stand gastronomico con piatti a base di Sedano e altro, famoso lo speciale pasticcio di Sedano, assaggiatelo.

Allo stand gastronomico della Sagra del Sedano troverà anche molto altro. A partire dagli gnocchi con il pesto al sedano o quelli con sedano e salsiccia. Per secondo ci sarà da scegliere tra menù grigliata, galletto o puledro, poi non mancherà il piatto di montagna anche per chi è vegetariano, quindi contorni con patatine o sedano, e poi i panini con formaggio oppure sopressa. E infine i dolci, e la novità della crema cotta al lime e vaniglia con gelèe di sedano bianco di Rubbio ideata dallo Chef Nicola Scaramuzzi del ristorante Fermenteria di Bassano del Grappa.

Programma:

Venerdì 6 settembre 2019

ore 19.00 Apertura stand gastronomico

ore 21.00 Serata in musica con Chernoband Live

Sabato 7 settembre 2019

ore 17.00 4^ edizione Rubbio Rally Meeting, raduno auto sportive anni 80/90/2000

ore 18.30 Apertura stand gastronomico

ore 21.00 Serata Giovani

Domenica 8 settembre 2019

ore 9.00 / CONCO / partenza dal Ristorane Milleluci di Rubbio

Escursione ai Trinceroni e a Vallarana con Gruppo Alpini e Donatori di Sangue di Conco

ore 9.00 / Esposizione

ore 12.00 / Apertura stand gastronomico

ore 15.00 / S. Messa con processione storica in onore a Maria Bambina

ore 17.00 / Premiazione del miglior Sedano di Rubbio e tradizionale Asta dei Campioni esposti alla Mostra

ore 18.00 / Apertura stand gastronomico

ore 21.00 / Serata Danzante con l’Orchestra Fabio Reginato

Il sedano è il grande protagonista della Sagra di Rubbio, ma è un prodotto della nostra terra che ha numerose proprietà salutari. Oltre a essere ricco di calcio, fondamentale per le ossa, questo ortaggio contiene potassio, magnesio e vitamina A. Le sue fibre aiutano a ridurre trigliceridi e colesterolo e potenziano le capacità digestive. Ha un potere diuretico, è un alleato prezioso contro le infiammazioni, e ha capacità disintossicanti. In certi casi è utile anche per il trattamento dell'ipertensione. Quindi il sedano, oltre a essere buono a tavola, può pure fare bene al nostro organismo.