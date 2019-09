Sagra del Rosario festa dell'arna a Torri di Quartesolo

Anche quest'anno a Torri di Quartesolo (VI) ci sarà da venerdì 4 ottobre a martedì 8 ottobre 2019 la grande Sagra parrocchiale che richiama moltissime persone da tutto il Veneto e in particolare tutti gli amanti delle specialità a base di ANITRA, che si trovano solo in questa sagra, preparate con molta passione dai nostri Chef.

Questa Sagra che ha radici molto lontane, infatti sono stati trovati documenti che datano questa Festa sin dal 1763, è oramai un appuntamento fisso per tutti coloro che vogliono mangiare bene e divertirsi con anche un occhio rivolto alla cultura grazie alle mostre molto interessanti che ogni anno vengono organizzate dal Comitato per la Sagra.