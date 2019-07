Sagra del Pesce 2019 a Maragnole di Breganze

Sagra del Pesce di Maragnole

"Piccole distese sassose"….da questa frase nasce un nome, la storia di un paese Maragnole piccolo paese di pianura appartenente al territorio Breganzese ai piedi di bellissime colline paesaggistiche ricche di storia vitivinicola e famose per il vino passito "Torcolato", il quale nonostante la sua piccola entità, conserva gelosamente la sua identità fatta di luoghi, di genti che hanno vissuto e vivono con intensità questo territorio della campagna veneta.

La sua festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, appuntamento religioso caro alla comunità da sempre, rappresenta da anni un momento sentito e vissuto nel proprio territorio e in quello circostante, da questi sentimenti di partecipazione e di tradizione nasce la sagra del pesce.

Pro Loco di Maragnole presenta:

Dal 19 al 22 luglio la tradizionale Sagra del pesce

Nello stand gastronomico troverai una grande vastità di piatti da provare!

Dalle 18.30 aperitivo presso la frizzante area giovani con "Festa di Mezz'estate".

Apertura stand gastronomico ore 19.00

Ricca Pesca di Beneficenza, Mostre e mercatini presso la Piazza Mons.Camillo Faresin.

Grande intrattenimento con la zona Liscio e Festa di Mezz'Estate

VENERDì 19 LUGLIO

liscio.♫♪ HAPPY DAY

festa di mezz'estate dj ♫♪ AY-VAMOS

SABATO 20 LUGLIO

liscio.♫♪ RENATO RIZZI

festa di mezz'estate dj ♫♪ THE BEST OF 90'-2000

DOMENICA 21 LUGLIO

liscio.♫♪ CHIARA MAGIC MUSIC

festa di mezz'estate dj ♫♪ TOKYO DJ

LUNEDì 22 LUGLIO

liscio.♫♪ GRAZIANO MARASCHIN

festa di mezz'estate dj ♫♪ ANDREA MARTINI

GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO