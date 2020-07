Sagra del Carmine a Camisano: stand gastronomico, luna park, negozi aperti la sera

SAGRA DEL CARMINE e 1° MOTOGIRO DEI BERICI a Camisano Vicentino

Camisano Eventi, la Pro Loco e il Comune di Camisano Vicentino vi invitano alla SAGRA DEL CARMINE che si terrà dal 16 al 19 luglio 2020 nel capoluogo, con servizio enogastronomico presso lo stand Camisano Eventi e luna park nelle zone limitrofe. Giovedì 16 S. Messa e processione e domenica 19 negozi aperti fino a sera.

In particolare nella giornata di sabato 18 luglio il Moto Group Camisano, in collaborazione con ViVi Camisano e la Pro Loco di Camisano Vicentino e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, per festeggiare i 10 anni del gruppo, propone il 1° MOTOGIRO DEI BERICI E DINTORNI con ritrovo in centro a Camisano Vicentino, in piazza Umberto I esposizione di moto d'epoca e presso la sede di ViviCamisano mostra fotografica "Il mondo dietro ad una visiera" ; i negozi rimarranno aperti fino alle ore 22.00 .

Maggiori informazioni nelle locandine allegate.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Giovedì 16 luglio alle ore 20.00 – S.Messa e Processione

Sabato 18 luglio Motogiro ed esposizione di moto d’epoca

Domenica 19 luglio negozi aperti fino alle ore 22.

Durante la manifestazione funzionerà lo stand gastronomico e sarà presente il luna park per il divertimento dei più piccini.

Informazioni: info@camisano.info / 348 4435391