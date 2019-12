A gennaio torna il tradizionale appuntamento con uno dei prodotti invernali d'eccellenza: il Broccolo Fiolaro di Creazzo (VI)

La manifestazione vi aspetta con un ricco programma di eventi, lo stand gastronomico, i pranzi e le cene in cui grande protagonista indiscusso sarà l'ortaggio invernale, esclusivamente tipico di questo comune della provincia di Vicenza.

La 21^ edizione della Sagra del Broccolo Fiolaro di Creazzo (VI) si svolge da venerdì 10 a domenica 19 gennaio 2020.

Un'occasione per assaggiare il ricco menù proposto durante l'evento dove troveremo piatti come gnocchi, pasticcio, ravioli e molto altro. Non mancherà l'intrattenimento musicale.

Programma e Menù

VENERDI 10 GENNAIO 2020

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata

SEPPIE IN UMBIDO CON INSALATA DI PATATE E BROCCOLO FIOLARO De.Co. DI CREAZZO

ore 21:30

Dopocena musicale con:

il veneto imbruttito + radio sboro + mon amour

troverai la calda bona e bela fritola de la Rivela

------------------------------------------------------------------------------------

SABATO 11 GENNAIO 2020

ore 15:00

GARA di ORIENTEERING CACCIA AI PUNTI

partenza dal Polisportivo Comunale,

organizzata da Atletica Union Creazzo ed Erebus Orientamento Vicenza.

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata

PASTICCIO CON BROCCOLO FIOLARO De.Co. DI CREAZZO

ore 21:30

Dopocena musicale con:

vipers queen

------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

sarà presente un mercatino di prodotti tipici.

DALLE ore 7:30

A SPASSO CON LA VITA marcia ludico motoria

ore 12:30

PRANZO CURATO DA CUCINA TOMASI

prevendita presso cucina Tomasi, Cocco Market entro il 10 gen. 2020

SU PRENOTAZIONE cell. 331.9628356

Novità prenota e paga le tue cene anche con satispay

ore 17:00

Aperitivo in musica con:

LUCA FIORE

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata

RAVIOLI AL BROCCOLO FIOLARO DE.CO. DI CREAZZO

troverai la calda bona e bela fritola de la Rivela

------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDì 15 GENNAIO 2020

ore 11:00

Scuola saranno in visita gli alunni delle scuole elementari per presentare i loro elaborati

ore 20:00

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

andos ovest Vicentino e pro loco Creazzo insieme per il centro donna

prevendita presso ANDOS cucina Tomasi, Cocco Market entro il 13 gen. 2020

CENA SU PRENOTAZIONE cell. 331.9628356

Novità prenota e paga le tue cene anche con satispay

------------------------------------------------------------------------------------

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

ore 20:00

cena a base di: BROCCOLO FIOLARO DE.CO. DI CREAZZO E OSSI DE MAS-CIO

prevendita presso Pro Loco Creazzo, Cocco Market entro il 14 gen. 2020

SU PRENOTAZIONE cell. 331.9628356

Novità prenota e paga le tue cene anche con satispay

Durante la serata intrattenimento con il sosia di Elvis presley – Albino

------------------------------------------------------------------------------------

VENERDì 17 GENNAIO 2020

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata

GNOCCHI A BASE DI BROCCOLO FIOLARO DE.CO DI CREAZZO



ore 21:30

Dopocena musicale con:

NU FUNK REVOLUTION

------------------------------------------------------------------------------------

SABATO 18 GENNAIO 2020

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata

tortelli al BROCCOLO FIOLARO De.Co. DI CREAZZO con crema di zucca e granella croccante

ore 21:30

Dopocena musicale con:

DIAPASON

------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

sarà presente un mercatino di prodotti tipici.

ore 12:00

Stand GASTRONOMICO:

DEGUSTAZIONE ASSAGGI A BASE DI BROCCOLO FIOLARO DE.CO. DI CREAZZO

prevendita presso CUCINA TOMASI, Cocco Market entro il 17 gen. 2020

SU PRENOTAZIONE cell. 331.9628356

Novità prenota e paga le tue cene anche con satispay

ore 17:00

MUSICAL PER BAMBINI

A CURA DELLA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO

ore 18:30

Stand GASTRONOMICO:

LA TAVOLA DEI SAPORI DI CREAZZO

troverai la calda bona e bela fritola de la Rivela