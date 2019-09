Sagra del Baccalà a Tavernelle

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Sagra del Baccalà, che festeggia quest’anno la sua 52^ edizione. 4 giorni di festa legati dal filo conduttore di uno dei piatti principe della tradizione culinaria vicentina, appunto il Baccalà. Come ogni anno sarà piazza del Donatore a Tavernelle di Sovizzo ad accogliere la festa, organizzata dalla Pro Loco di Tavernelle con la collaborazione del Gruppo Alpini di Tavernelle.

Si parte con il succoso antipasto rappresentato dal Gran Galà del Baccalà, una serata interamente dedicata allo stoccafisso con un percorso gastronomico a base di Baccalà curato dalla maestria degli chef Gianluca e Marco Tomasi.

Il classico programma della Sagra del Baccalà parte invece dalla serata di giovedì 5 per concludersi poi domenica 8. Ricco menù di intrattenimento per questo evento, con il pieno di serate danzanti su pista da ballo in acciaio con orchestre, esibizioni e dimostrazioni di ballo, e poi anche la pesca di beneficenza, il luna park e l’immancabile stand gastronomico “Tabernula” aperto tutte le sere dalle 18.30. Quest’anno sarà possibile anche ordinare il baccalà d’asporto a partire dalle ore 18.30 fino alle 19.00 ogni sera, e dalle 11.30 alle 13.00 venerdì 8 e domenica 10 settembre, sempre presso lo stand gastronomico. Una parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Il programma sarà il seguente:

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE: Serata latino americana con ARCHE’ CARIBE;

VENERDI’ 6: Serata per tutti con Paolo Furlan ( giochi – animazione – balli );

SABATO 7: Serata danzante con THE VOICE;

DOMENICA 8: Serata danzante con RIZZI E GLI INCONTRI;



Lo stand gastronomico (specialità bacalà) aprirà ogni giorno alle 18.30.

La Parrocchia di Tavernelle propone inoltre il proprio programma a carattere religioso:

SABATO 7: alle ore 18.30 Santa Messa Prefestiva;

DOMENICA 8: alle ore 10.30 Santa Messa Solenne per la festa della natività di S. Maria. Seguirà la processione dalla Chiesa di Tavernelle all’oratorio Morosini con la statua della Madonna che poi verrà riposta nell’altare a lei dedicato.