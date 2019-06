Sagra dei patroni, tradizionale festa di Gambugliano

Gambugliano (Vi) la Sagra dei Santi Patroni, tradizionale appuntamento:

nello stand gastronomico si possono gustare ottimi piatti, come ad esempio: pesce fritto, lasagne al tartufo, speo e polenta onta e ogni sera bigoli, gnocchi al ragù, all’anitra, trippe, grigliate, fritole casalinghe e il tutto anche d’asporto.

Ogni sera a partire dalle ore 21.00 si balla con le migliori orchestre con musica dal vivo.

LA RECENSIONE

"Non c'è nulla da dire, un opera d'arte. Quando ti cibi di certe prelibatezze resti ammutolito per tutta la sera. La polenta onta poi... Un gusto per gli occhi e per il palato.

Ovviamente tutto fornito con un servizio più che efficace e familiare. Senza parlare del paese di Gambugliano uno spettacolo naturale vero e proprio. PS. Quando andate salutate Alessio."