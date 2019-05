Sacrofest 2019 a Schio: ironia e impegno civile

Sacr♥fest è un caleidoscopio di iniziative. Si spazia dalla musica alle tematiche sociali, dall’ironia raffinata e graffiante al cabaret più nostrano, dalle tematiche ambientali ed etiche a quelle religiose, sempre spinti dalla voglia di stare e fare festa insieme.

Sacrofest dal 31 Maggio al 15 giugno 2019

PROGRAMMA

SI FA in DO... o quasi Cabaret

“Si Fa in Do… o quasi”, negli intenti vuole essere una lezione (seria) sulla musica e sugli strumenti etnici tenuta dal noto prof. Dal Bianco. Purtroppo la lezione viene puntualmente disturbata dalla prorompente presenza di Nello il bidello e da un’allieva complice di entrambi.Cabaret musicale surreale, divertente e allo stesso tempo all’insegna della conoscenza diretta di molti strumenti musicali originali e rari. Uno spettacolo adatto a tutti, tra risate, battute dialettali e demenziali, racconti strani e personaggi stravaganti, arricchito da buona musica e suoni insoliti e misteriosi.

ven 31 maggio ore 21 - Ingresso libero

Legalità e Giustizia

Don Luigi Tellatin, Dr. Roberto Terzo, Davide Peron

Don Luigi Tellatin è stato referente regionale di Libera, “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” che è nata il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.

La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educazione alla legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale.



Dr. Roberto Terzo

Roberto Terzo è un magistrato di Venezia, per anni alla Direzione distrettuale antimafia.



Davide Peron

Cantautore nato nella provincia di Vicenza, nelle terre di nord-est, dove la pianura padana incontra le Piccole Dolomiti, Davide evidenzia in ciò che suona e canta le radici della propria terra legata al lavoro, inteso non come bieco guadagno ma come attività reiterata nel tempo, onesta e faticosa caratterizzata dalle bellezze naturali, soprattutto quelle montane.

Sono proprio gli elementi naturali come l’aria, la terra, il fuoco, l’acqua a giocare un ruolo primario nei suoi brani insieme ad uno dei temi che più gli sono cari: l’amore in un contesto di esperienze semplici, genuine, nella musica come nella vita.

Le sue canzoni si nutrono di semplicità, naturalezza, pulizia nella costruzione di musiche e testi. Affiora, forte, nei suoi testi anche l’impegno sociale: “La pallottola” uno dei pezzi di più marcato impegno civile, è stato scelto come inno da LIBERA (coordinamento Veneto), l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate.

sab 1 giugno ore 21 - Ingresso libero

Sogna... Credi... Osa...

Don Claudio Burgio

lun 3 giugno ore 21 - Ingresso libero

Fate il nostro gioco

L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidoto logico, per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti.Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance dal vivo più pop di una conferenza, più seria di uno show, più divertente di quanto credi.

mar 4 giugno ore 21 - Ingresso libero

Siate contenti, umana gente

Con Gregorio Vivaldelli, docente che ricerca le risonanze bibliche e spirituali presenti nella Divina Commedia che sono state utilizzate da Dante per descrivere la propria avventura esistenziale. Egli propone la lettura di alcuni canti per interpretare la nostra vita come un viaggio nel quale agire con coraggio lasciandosi attrarre dal vero, dal buono, dal bello.

mer 5 giugno ore 21 - Ingresso libero

Schio domani il nuovo sindaco

Incontro e dibattito aperto al pubblico col neo eletto sindaco, per conoscere anche la nuova giunta e gli obiettivi per il prossimo quinquennio.

gio 6 giugno ore 21 - Ingresso libero

Lo spettacolo del cuore

Prevenzione delle malattie cardiovascolari utilizzando le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come far stare bene il nostro cuore

ven 7 giugno ore 21 - Ingresso libero

‘New Trolls’ in concerto

Gruppo rock progressivo italiano, fra le loro opere si trovano alcune delle pietre miliari del genere, come il celebre Concerto grosso per i New Trolls.

sab 8 giugno ore 21 - 20€ platea, 15€ galleria

La bella e la bestia

Adattamento della fiaba “La Bella e la Bestia” di Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. La storia è quella di una ragazza di nome Belle, che scopre la bellezza del principe-bestia perché riesce a guardare ben oltre le apparenze. Viene realizzato con libere interpretazioni musicali e coreografiche. Interpreti i ragazzi e giovani del Coro Giovanile Città di Schio.

dom 9 giugno ore 21 - Ingresso libero

Tutti gli eventi avranno luogo al Teatro Pasubio con inizio alle ore 21 e tutti ad ingresso libero ad eccezione dello spettacolo “Walter – I boschi a nord del futuro” e il concerto de i New Trolls,i quali biglietti sono acquistabili sul sito www.sacrofest.it, oppure da Agip Rossetto e Discovery.

Durante tutte le serate sarà in funzione, dalle ore 19 alle 23, il ricco stand enogastronomico con gli immancabili ‘panini onti’, bigoli con sughi vari e piatti tipici con una novità culinaria ogni sera e le ottime birre del Birrone.

Ma anche quest’anno non ci si fermerà a domenica 9 , ma si proseguirà fino a sabato 15 giugno , tutte le sere dalle 18:30 alle 24 con il Bonfire Fest, tra birra, stuzzichini, arrosticini a profusione e musica dal vivo.

