Sabrina Turri in concerto alla Bottega Faustino

Incanta sempre con la sua voce, in formazione acustica Sabrina Turri sarà in concerto sabato alla Bottega San Faustino a Vicenza.

Accompagnata da Lele Sartori alla chitarra, Sabrina Turri proporrà una serata in chiave acustica dedicata, quasi completamente, all’universo femminile con una carrellata di successi, fra le altre, di Regina Spektor, Sia, Tori Amos, Cindy Lauper, Alanis Morissette, Meshell Ndegeocello, Edie Brickell, Paula Cole, Norah Jones, Annie Lennox, etc.

Non mancheranno: Depeche Mode, Police, Aerosmith, CS&N, Steve Winwood, Pink Floyd, Incubus

Cantante, musicista, autrice e compositrice, diplomata in pianoforte presso il conservatorio “Bonporti” di Trento.

Sabrina Turri da oltre un decennio si esibisce cantando in diverse situazioni e con vari musicisti a livello locale e nazionale, riscuotendo consensi dal pubblico.

Il feeling di cui sono intrise le sue interpretazioni riesce nell’intento non meditato di irretire amanti della melodia quanto appasionati di stili tra loro distanti, tutti uniti però nella ricerca della propria concezione di bellezza.

Vanta collaborazioni a progetti di Caterina Caselli (nell’album “Contradiction” dei D’Vious C), colonne sonore di films e cartoons, audio-libri, jingle pubblicitari, turni in diversi studi di registrazione e concerti live con ospiti quali: Ricky Portera (chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio), Sergio Pescara (batterista di PFM,Eugenio Finardi,Roberto Vecchioni, Dolcenera,etc.), Maurizio Solieri (chitarrista di Vasco Rossi),D’Vious C, etc.

Partecipa al SOUND EXPO 2006 e alla FESTA della MUSICA 2006, presso il Musical box di Verona, con brani inediti.

Partecipa inoltre, come cantante, ad alcuni spettacoli teatrali tra i quali: Tropico degli Abissi di liviopacella, Amado Mio(omaggio a Pier Paolo Pasolini) di Pino Costalunga.

DIC 7

Sabrina Turri Acustic Duo

sabato dalle ore 20:30 alle 22:30

Bottega Faustino

contrà san faustino 9, 36100 Vicenza