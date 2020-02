Bing e Flop al Grifone Shopping Center per incontrare tutti i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Sabato 8 febbrai arrivano Bing e Flop, i due protagonisti di una delle serie animate più apprezzate dai bambini, per incontrare i loro piccoli fan. Palcoscenico dell’evento a partire dalle ore 15:00 di sabato 8 febbraio è Il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa. La famosa serie televisiva tanto amata dai più piccoli racconta le avventure di Bing, un simpatico coniglietto in età prescolare che in ogni episodio affronta sfide, che solo apparentemente sembrano alla sua altezza, ma che spesso di rivelano più grandi di lui. Alla fine di ogni episodio, ovviamente Bing trova la chiave per risolvere gli ostacoli e imparare qualcosa. A fargli da guida e da compagno di giochi il piccolo Flop, una creatura arancione che guida Bing nella sua vita da bambino, lo intrattiene e lo calma quando affronta un problema. La famosa serie animata nata in Inghilterra, ha trovato in Italia un grandissimo successo trasmesso quasi quotidianamente su Rai yo-yo e su Youtube con oltre 437.000 follower. Bing è molto amato anche dagli adulti grazie al suo carattere: curioso, attento e gentile, inoltre grazie alle sue avventure i bambini possono sempre apprendere cose nuove divertendosi. L’appuntamento con i due personaggio è dunque sabato 8 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 19:00, gli orari di uscita complessivi delle due mascotte saranno cinque: ore 15:00 / 16:00 / 17:00 /18:00 / 19:00, Bing e Flop incontreranno i bambini e saranno disponibili a scattare foto con loro per tutto il pomeriggio!