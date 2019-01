Lorenzospeed alla discoteca Tribe

Sabato 2 e Venerdì 8 Febbraio 2019



dalle ore 23 alle 5



con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i



@ Discoteca Tribe, via lago di garda 28, Schio ( Vicenza )



LORENZOSPEED* & AMORE Radio Show 800 in tour :)



LORENZOSPEED* Artista Vicentino che ha suonato ad Eventi con Djs di fama mondiale quali ad esempio Mauro Picotto ( il Dj/producer italiano + in alto di sempre nella classifica di DjMag ) e Giuseppe Ottaviani ( il Dj/producer italiano + importante al mondo per quanto riguarda il genere musicale Trance ) ha al suo attivo performances in circa 300 locali di tutto il Nord Italia, ed anche quasi un migliaio di puntate radiofoniche tenendo conto la sua attività attualmente in corso a RadioGamma5, ospitate varie in altre emittenti radiofoniche ed anche esperienze in varie webradio, tra le quali quella di spaceradionetwork.



www.LORENZOSPEED.it