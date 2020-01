Mindfulness a Vicenza

L’MBSR, Mindfulness-based Stress Reduction, è un percorso per la riduzione dello stress basato sulla consapevolezza, ideato e sviluppato dal prof. Jon Kabat-Zinn alla fine degli anni ’70 presso l’Università del Massachusetts USA. Sostenuto da 30 anni di ricerca e diffuso a livello mondiale nell’ambito psico-sociosanitario, educativo e aziendale per la sua efficacia e le sue applicazioni nella cura della persona, permette di mantenere e salvaguardare il proprio benessere, rinforzando l’equilibrio psicofisico.



Questo programma, costituito da 8 incontri, a cadenza settimanale, di 2,5 ore ciascuno più un incontro di una giornata intera, è orientato principalmente alla pratica della consapevolezza, ovvero al coltivare una modalità di prestare attenzione con curiosità, apertura e disponibilità a tutto ciò che sorge, sensazioni, pensieri ed emozioni, apprendendo un nuovo modo di guardare la realtà e favorendo l’emergere di atteggiamenti positivi come l’equanimità, la benevolenza e l’empatia.



‘Non possiamo fermare le onde, ma possiamo imparare a navigare’ Jon Kabat-Zinn



DATE DEL CORSO:

sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00;

25 GENNAIO;

1,8,15, 22, 29 FEBBRAIO;

7, 14 MARZO



La giornata di pratica si svolgerà domenica 1 marzo dalle ore 9:30 alle 16:30.

Y O G A I N S T I T U T E C O N T R A’ S. F A U S T I N O, 1 7 V I C E N Z A



Dott.ssa Anna Lucarelli 347-9379695 annalucarelli64@gmail.com

Dott.ssa Chiara Ometto 347-2421707 chiaraometto@gmail.com