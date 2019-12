Sabati Musicali di Palazzo Cordellina "I Fiati del Pedrollo"

Per "I Sabati Musicali", la tradizionale rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che propone un excursus sui tanti corsi attivi al Conservatorio di Vicenza, nella sontuosa sede di Palazzo Cordellina si terrà il concerto dal titolo "I Fiati del Pedrollo", a cura del Dipartimento di Strumenti a fiato.

Verrà proposto un programma con vari ensemble che affronterà repertori dal Classicismo alla musica contemporanea.

"I Sabati Musicali" sono appuntamenti pomeridiani ad ingresso libero rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l'occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso l'Istituto musicale berico.

Il programma del concerto:

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

London Trio n. 1 in do maggiore Hob IV/1

- Allegro moderato

- Andante

- Finale. Vivace

Federico Berdin flauto

Agnese Tessari flauto

Anna Bellini fagotto



Claude Debussy (1862-1918)

Prélude a l’aprés-midi d’un faune

(trascrizione per flauto e pianoforte di

Paolo Taballione e Amedeo Salvato)

Federico Berdin flauto

Matteo Dal Toso pianoforte



Matteo Dal Toso (1997)

Trio Verokhay

I. Allegretto

II. Minuetto e Trio

III. Rondo

Tommaso Gasparoni oboe

Tommaso Tonello clarinetto

Matteo Dal Toso fagotto



Henry Tomasi (1901-1971)

Concert Champêtre

I. Ouverture

II. Minuetto

III. Bourrée

IV. Nocturne

V. Tambourin

Tommaso Gasparoni oboe

Tommaso Tonello clarinetto

Matteo Dal Toso fagotto

Ingresso: libero fino a esaurimento posti disponibili

Sabato 21 dicembre, ore: 17.00

CONCERTO I FIATI DEL PEDROLLO

Palazzo Cordellina - Contra' Riale, 12 Vicenza