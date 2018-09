Russian Party al Vinile

Cafè Vlady ha organizzato per voi una Super Serata !

Per la prima volta nel Veneto si organizza una serata con la Musica dell'Est!



Abbiamo cambiato la location per motivi organizzativi

Programma?

- ore 21:00 Cena con Delizie Ucraine e Russe e musica dal Vivo

- Dalle ore 00.00 Dj Music con Animazione!



Ovviamente se ci sono almeno 40 persone che partono da Vicenza Verona Venezia ecc ci sarà la possibilità di organizzare un bus!



Ingresso con consumazione euro 15,00 (uno shot di vodka e una cosumazione a scelta)

Cena a buffet Illimitato euro 25,00 con uno shot di Vodka e una consumazione a scelta



Per poter partecipare è obbligatoria la caparra di euro 10,00

Vi ricordo che le entrate in discoteca sono LIMITATE!!