Russian National Show Gzhel al Teatro Comunale di Vicenza

Fondato nel 1988 a Mosca, il Russian National Show Gzhel porterà in scena al Teatro Comunale di Vicenza un caleidoscopio di danze nazionali, esaltando l’antico folklore del popolo Russo e omaggiando, al contempo, anche i capolavori mondiali della danza tradizionale. Quaranta artisti, provenienti dalle migliori Accademie di danza della Russia, si esibiranno in coreografie frizzanti e acrobatiche, portando sul palcoscenico tutte le atmosfere e le suggestioni dell’antica tradizione coreutica russa.

Zhostovo, una cittadina della Russia situata nella regione di Mosca, è famosa per l’arte dei vassoi rabescati, nei quali il motivo principale è un mazzo di fiori. I famosi rabeschi degli artigiani di Zhostovo verranno interpretati dal Corpo di ballo in una meravigliosa miniatura coreografica.

L'artigianato artistico russo è uno dei protagonisti delle coreografie travolgenti del Russian National Show "GZHEL" come in questa danza spettacolare "Filigrana di Kostroma". La filigrana è una tecnica di gioielleria per creare motivi traforati da fili sottili di metalli preziosi.

Nell'antica Russia, la tecnica di filigrana era nota dal IX al X secolo e il suo periodo di massimo splendore si verificò tra XV e XVI secolo nella provincia di Kostroma.

La danza "Filigrana di Kostroma" racconta come i maestri orefici intrecciano un filo metallico sottile. Nelle loro mani si infiammano fazzoletti rossi. Sono lingue di fuoco di fucina, dove si batte un filo sottilissimo di metallo. E davanti ai maestri con passi leggeri ballano belle ragazze con corone - come se fossero una filigrana - ornamenti, intrecciati da gioiellieri.

Mercoledì 1 gennaio, 17:00 Sala Maggiore