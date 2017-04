"Rural Art & Design": opera pubblica sulla lavorazione della paglia a Lusiana

Sabato 29 e domenica 30 aprile si terrà a Lusiana l'evento "Rural Art: La Rivoluzione del Filo di Paglia" con un laboratorio di arte pubblica e "rural design" sulle tradizioni, tecniche e saperi legati all’uso e alla lavorazione della paglia, proiettandoli in una riflessione contemporanea sul paesaggio e sulla rigenerazione delle aree rurali. L’approccio proposto è quello dell’arte pubblica e d’intervento che si pone in ascolto della comunità e attinge in modo responsabile e sostenibile alle risorse del territorio. Un’esperienza di progettazione e realizzazione di un’opera con la prospettiva di creare un segno, che abiti il paesaggio e che possa essere motivo di riscoperta, riflessione e riconoscimento identitario per tutta la comunità.

ORGANIZZAZIONE: l'iniziativa è una proposta di Ru.De.Ri e Vaghe Stelle in collaborazione con Lusaàn ar Spilar Natura e Opfel on Pira

QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro. Sono previste riduzioni per studenti, disoccupati e precari. Posti limitati. Iscrizioni entro il 26 aprile.

INFORMAZIONI: trekkingvaghestelle@gmail.com - 340.5787705 (Mirco)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 29 APRILE

ore 9: Ritrovo in piazza IV Novembre a Lusiana - Presentazione di Ru.De.Ri. e Vaghe Stelle

ore 9.30 – 11.30: L'approccio Rural Art: perché un’opera d’arte pubblica a Lusiana - Gli spazi, i luoghi, il contesto, le tecniche, i saperi, le storie

ore 11.30 – 13: Sopralluoghi, derive, recupero materiali, pulizia degli spazi

ore 13: Pranzo al sacco collettivo: ciascuno porti qualcosa da scambiare e condividere

ore 14.30 - 16: Brainstorming - Confronto

ore 16 18: Incontro sulle erbe spontanee

ore 18: Testimonianze/contributi sulle tecniche e sui saperi legati all’intreccio e/o altre lavorazioni

ore 19: Punto della situazione con ipotesi formali, chi fa cosa, materiali, tempistiche, disponibilità

DOMENICA 30 APRILE

ore 9 - 13: Inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera

ore 13 - 14.30: Pranzo collettivo

ore 14.30 - 18: Prosecuzione lavori

ore 18.30: Momento pubblico di restituzione

RU.DE.RI (Rural Design per la Rigenerazione dei Territori) è un’associazione culturale composta da architetti, designer, ricercatori e professionist, che promuove pratiche ed interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti rurali, ponendo le attività legate all’agricoltura al centro dei processi di rigenerazione territoriale.

VAGHE STELLE: è un progetto di ricerca territoriale fatta con i piedi realizzato dall'associazione EQuiStiamo. Un viaggio di esplorazione e conoscenza attiva dei territori, un’immersione nelle contraddizioni di luoghi spesso contaminati e indecisi, immaginando nuove geografie del lavoro, dell'abitare e dell'arte di vivere, costruendo reti di economia solidale e sostenibile, processi di rigenerazione territoriale e lo studio di strategie finalizzate alla realizzazione di percorsi e approcci per un turismo responsabile.

