"Ruote & Birra Motori" a Lonigo: freestyle motocross, bike trial, food & beer

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile al Parco Ippodromo di Lonigo in via Oberdan si terrà l'evento "Ruote & Birra Motori" a Lonigo con show di freestyle motocross, spettacoli di bike trial, expo moto e raduno di auto americane insieme a degustazioni proposte da birrifici artigianali oltre ad intrattenimenti musicali con concerti e dj set. Durante la manifestazione saranno attivi stand gastronomici, area giochi per bambini e test prodotti gratuiti per veicoli su due ruote. L'evento è organizzato da "GrottEnduro" in collaborazione con il comune di Lonigo. Ingresso libero.

Il programma della manfestazione:

Venerdì 31 marzo:

ore 18: Apertura stand gastronomico

ore 21: Concerto live rockabilly & gag del gruppo "Intrepido's Band"

Sabato 1 aprile

dalle 10 in poi: tre spettacoli di freestyle motocross con Maurizio "Icio" Poggiana, Dan Serblin e Alessio Ponta del Team Daboot

dalle 10 in poi: tre spettacoli di bike trial by "Demo Trial Team"

dalle 10 in poi: Percorso Mountain Bike gratuito gestito da "Lione Bike Team"

dalle 10 in poi: Raduno Auto Americane

ore 21: Intrattenimento musicale anni '90 con "Sound Lovers"

Domenica 2 aprile

dalle 10 in poi: tre spettacoli di freestyle motocross con Maurizio "Icio" Poggiana, Dan Serblin e Alessio Ponta del Team Daboot

dalle 10 in poi: tre spettacoli di bike trial by "Demo Trial Team"

dalle 10 in poi: Percorso Mountain Bike gratuito gestito da "Lione Bike Team"

dalle 10 in poi: Raduno Auto Americane

ore 21: Intrattenimento musicale con "Disco Inferno '70": San Siro & Friends

