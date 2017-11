Ruota di Cyr: laboratorio a Ritmo Metropolitano

Ritmo Metropolitano presenta un percorso di laboratori per apprendere l'utilizzo di un attrezzo meraviglioso: la ruota di Cyr.

Un attrezzo insegnato solo nelle scuole di circo, ma che finalmente sarà accessibile a tutti, soprattutto a chi non lo ha mai utilizzato, Insegnante Mattia Toso.

Poesia, prestanza atletica, equilibrio e danza, dall’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci alla realtà dell’arte di questa disciplina circense. Una ruota di metallo, che gira nello spazio sulla quale si possono fare acrobazie incredibili!

CHI PUO' PARTECIPARE? Il Workshop di Cyr Wheel è adatto a ragazzi/e ed adulti, a chi vuole IMPARARE o semplicemente PROVARE questo strumento

QUANTO DURA? La durata è di 3 laboratori con un totale complessivo di 6 ore di lezione, nelle quali si affronteranno i principi basilari e le tecniche primarie per imparare a manipolare e volteggiare nella Cyr Wheel con i primi passi come il waltz, lo skate e il compass. I laboratori verranno fatti a distanza più o meno di un mese uno dall’altro in modo da concedere un periodo utile ai partecipanti per allenarsi e rivedere i passi appresi nel primo appuntamento. La ruota verrà fornita dall’Insegnante e si consiglia l’utilizzo di scarpe da ginnastica e di ginocchiere.

DATE: SAB 4/11 - SAB 2/12 - SAB 27/01 - Dalle ore 15:00-17:00

ISCRIZIONE: Laboratorio € 40 ad incontro - Tessera Asi 5€

Bonifico bancario intestato a Ritmo Metropolitano ssd - Banca Prossima: Iban IT56S0335901600100000138873 - inviare una mail con ricevuta del bonifico a info@ritmometropolitano.com

Prenotazioni al 389.9838911 Lun-Ven 16:00-22:00

www.ritmometropolitano.com - info@ritmometropolitano.com

Ritmo Metropolitano SSD presso RM House - Via Dell'Artigianato n 24, Vicenza

