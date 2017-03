"Rundays Decathlon": corsa di allenamento a Bassano del Grappa

ln attesa del "Rundays" del 26 marzo di Decathlon, sabato 11 marzo dalle 10 alle 12 è in programma un allenamento specifico di preparazione per tutti i podisti interessati a Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del '99 in via Santa Caterina. Adulti e bambini potranno iscriversi e partecipare gratuitamente alle attività sportive proposte dai singoli negozi Decathlon di tutta Italia, che aderiranno all’iniziativa. Ogni negozio organizzerà una gara podistica non competitiva su un percorso di 5 chilometri per adulti e ragazzi over 14. Alcuni negozi proporranno anche gare per i più piccoli. Per maggiori informazioni e per provare in test gratuito le "Kalenji Kiprun LD" inviare una e-mail all'indirizzo rundaydecabdg@gmail.com con il numero della carta fedeltà. Per iscrizioni on line: www.eventi.decathlon.it/it/eventi/allenamento_rundays_11_03-16.html.

