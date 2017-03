Royal Visit: il Principe Carlo d'Inghilterra al Coespu di Vicenza e alle 52 Gallerie

Sabato 1 aprile alle 13 circa il Principe Carlo d'Inghilterra sarà al Coespu Centro di Formazione Carabinieri, che ha sede nella Caserma Chinotto di Vicenza, in via Generale Giacomo Medici 87. In tarda mattinata è atteso il suo arrivo in elicottero alla Base Usa Del Din da Firenze, la prima tappa della sua "Royal Visit" in Italia. Per l'occasione speciale sono state disposte alcune chiusure stradali e modifiche alla viabilità per esigenze di ordine pubblico. Durante il passaggio dei mezzi al seguito del principe è prevista la chiusura alla circolazione su entrambe le direzioni e per tutte le tipologie di veicoli lungo viale Ferrarin, viale Dal Verme, viale Monte Grappa.

Successivamente a Montecchio Precalcino il Principe Carlo visiterà il cimitero inglese di via Stivanelle, dove il divieto di transito dalle 8 alle 17 riguarderà via Stivanelle, via Togarello, via Bastia (tra l’intersezione con via Conventino e via San Rocco) e via San Rocco.

Un'altra tappa del nobile inglese nel tour vicentino sarà all'Ossario di Valli del Pasubio e alla Strada delle 52 Gallerie, ma il programma resta ancora top secret: si sa solamente che raggiungerà il luogo storico in elicottero. Per consentire la visita del Principe Carlo alle 52 Galllerie, i comuni di Valli del Pasubio, Posina, Vallarsa nonchè la Prefettura di Vicenza, Provincia di Vicenza (Vi.abilità) e la Provincia Autonoma di Trento hanno emesso alcune ordinanze al fine di limitare la sosta e/o la circolazione stradale per auto e veicoli non a motore in alcuni tratti di strada: modifiche alla viabilità previste nei pressi del Passo Xomo. Dalle 13,30 alle 17 sarà vietato il transito lungo la Provinciale 46 tra Ponte Verde al Comune di Vallarsa.

Il viaggio italico del reale britannico proseguirà domenica 2 aprile nelle zone terremotate del Centro Italia, tra cui Amatrice, e gran finale mercoledì 5 l’erede al trono sarà a Roma per incontrare il presidente Sergio Mattarella al Quirinale e il premier Gentiloni con passaggio a Palazzo Chigi. Futuro capo della Chiesa Anglicana, Carlo vedrà anche Papa Francesco.

