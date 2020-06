Rotonda: visita guidata interni ed esterni

“La Rotonda”, nome più noto con cui si conosce villa Almerico Capra, è l’opera più celebre tra le ville progettate da Andrea Palladio e si trova appena fuori il centro storico di Vicenza. Il grande architetto la inserisce nella sezione dedicata ai palazzi di città nei suoi "Quattro Libri dell'architettura".

Per tutti, questa stupenda costruzione, dalle 4 facciate perfettamente uguali, è considerata l’icona universale delle ville palladiane e, anche in questo secolo, nel mondo, c’è chi ha tentato di imitarla. Fu commissionata al celebre architetto da Paolo Almerico, ecclesiastico vicentino, ma soprattutto raffinato uomo di cultura del ‘500, che voleva una dimora alla porte di Vicenza dove ritirarsi alla conclusione della carriera presso la corte papale di Pio III° e Pio V° a Roma.

Palladio progetta “La Rotonda” nel 1566. I lavori iniziarono intorno al 1567 e già nel 1571 Paolo Americo abitò nella villa. Edificata sul culmine di un poggio, appare maestosa ed emozionante: volta a cupola, 4 facciate uguali con pronai e scalinate, 6 colonne di ordine ionico; all’interno il salone centrale a forma circolare, su cui attorno si dispongono le camere. Le decorazioni interne sono straordinarie sotto ogni punto di vista, sia pittorico che scultoreo. Notevole il parco, che si apre a vedute di campagna coltivata tutt’intorno.

Dopo la morte di Paolo Almerico, la villa passa al figlio naturale Virginio Almerico, che la venderà ad Odorico Capra nel 1591. Dal 1911 la villa è proprietà dalla famiglia Valmarana di Venezia, che l’ha aperta al pubblico dal 1986.

Il primo appuntamento per visitare gli interni e gli esterni della Rotonda, "in esclusiva", sarà sabato 30 maggio 2020!

La Visita guidata da Chiara Pesavento e Luca Matteazzi si terrà al raggiungimento di minimo 40 persone. L'ingresso di euro 15,00, sarà comprensivo di bilglietto e visita guidata da corrispondere in loco il giorno della visita.

Di seguito tutte le date delle Visite guidate "La Rotonda Classica" in orario ordinario, raddoppiate rispetto allo scorso anno!

Inoltre, a grande richiesta, due visite La Rotonda Segreta!

Programma visite

27/06 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

04/07 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

25/07 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

01/08 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

15/08 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

05/09 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

26/09 La Rotonda Segreta ore 18.00 a 25 euro x persona

03/10 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

31/10 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

01/11 La Rotonda Classica ore 15.00 a 15 euro x persona

Per info e prenotazioni: vicenzatourguide@gmail.com